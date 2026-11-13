Ученые зафиксировали активность мозга во время опыта выхода из тела

Чувства левитации или выхода из тела возникают из-за сочетания мозговой активности сна и бодрствования / © Pixabay

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Необычные ощущения, в частности левитация, падение и выход из собственного тела могут возникать на грани между сном и пробуждением. Исследование мозговой активности показало, что при таких переживаниях мозг сочетает признаки сна и состояния бодрствования.

Об этом пишет Science Alert.

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Ученые из Университета Радбоуда в Нидерландах исследовали, что происходит в мозге во время необычных ощущений, которые люди описывают как выход из тела, падение, вращение или присутствие посторонних существ. Такие явления ученые называют необычными телесными переживаниями (UBE).

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По мнению исследователей, необычные телесные переживания могут возникать тогда, когда граница между сном и бодрствованием становится нечеткой. В таком состоянии элементы сновидений могут сочетаться с восприятием реального окружения. Например, человек может видеть собственную спальню, но в то же время ощущать присутствие угрожающих существ.

Подобный механизм раньше связывали с сонным параличом — состоянием, когда сознание уже возвращается, но тело остается временно обездвиженным из-за механизмов сна.

В то же время, ученые отмечают, что пока не могут точно объяснить, как именно возникают такие ощущения. Записи ЭЭГ не позволяют установить, переходит ли весь мозг в промежуточное состояние, или отдельные его участки одновременно демонстрируют признаки сна и бодрствования.

Исследование может помочь лучше понять не только сонный паралич и ощущение выхода из тела, но и более фундаментальный процесс — как мозг формирует наше чувство присутствия внутри собственного тела.

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Ранее сообщалось, что после полуночи мозг может иначе реагировать на эмоции, вознаграждение и риск, из-за чего привычные решения и даже собственные мысли могут восприниматься совсем иначе.

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