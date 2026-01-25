Ученые зафиксировали эхо мощного взрыва в центре нашей Галактики

Космос / © Pixabay

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути — Стрелец A — несколько веков назад пережила фазу чрезвычайно высокой активности, излучая рентгеновский свет в тысячи раз интенсивнее, чем сегодня.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Как отмечают исследователи из Мичиганского государственного университета, в течение длительного времени Стрелец A* считался относительно спокойным объектом, несмотря на свою массу, которая примерно в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Однако новые наблюдения свидетельствуют, что в прошлом центральная черная дыра Галактики находилась в состоянии резкой вспышки активности.

Ключевым доказательством этого стали газовые облака, расположенные вблизи центра Млечного Пути. По словам ученых, они сыграли роль своеобразных «космических зеркал». Непосредственное излучение от вспышки черной дыры прошло мимо Земли около нескольких сотен лет назад и не могло быть зафиксировано тогдашними наблюдателями. В то же время часть рентгеновских лучей попала на соседние газовые облака, отразилась от них и дошла до Земли с существенной временной задержкой в виде так называемого светового эхо.

По оценкам исследователей, само событие произошло примерно 26 тысяч лет назад — именно столько времени нужно свету, чтобы преодолеть расстояние от центра Млечного Пути до нашей планеты.

Руководитель научной группы Стивен ДиКерби отметил, что высокая чувствительность телескопа XRISM позволила точно определить природу зафиксированного излучения. По его словам, речь идет не о фоновых сигналах или влиянии космических лучей, а о прямом «отражении» мощной активности черной дыры в прошлом.

Ученые подчеркивают, что во время этого периода Стрелец A* светился в рентгеновском диапазоне примерно в 10 тысяч раз ярче, чем сегодня. Такая интенсивность излучения свидетельствует о том, что черная дыра активно поглощала значительные объемы окружающего газа и пыли, временно превратившись в объект, подобный активным ядрам других галактик.

Исследователи отмечают, что это открытие существенно меняет представление об эволюции Млечного Пути. Оно подтверждает, что даже относительно «тихие» черные дыры могут быстро переходить в активную фазу, а история центральной части нашей Галактики была значительно динамичнее, чем считалось ранее.

Кроме того, ученые отмечают, что миссия XRISM открывает новые возможности для исследования высокоэнергетических процессов во Вселенной. Ранее также выдвигались предположения, что релятивистская струя — так называемый джет — Стрельца A* может быть направлена в сторону Земли, что делает дальнейшее изучение этого объекта еще более важным для астрофизики.

Напомним, ранее мы писали о том, что европейское космическое агентство зафиксировало огромную волну, проходящую сквозь диск Млечного Пути.