Неизведанное до сих пор явление: в глубинах Вселенной произошел сверхмощный взрыв энергии

Ученым удалось зафиксировать мощный взрыв энергии из глубин Вселенной. Взрыв был замечен с помощью телескопа в Японии.

О новом исследовании пишет издание Independent.

Быстрый радиовсплеск — самый далекий из когда-либо наблюдавшихся он поступил с такого расстояния, что ему пришлось преодолеть восемь миллиардов лет, чтобы добраться до Земли. Менее чем через секунду он высвободил такую же энергию, которая поступает от Солнца более чем за 30 лет, отмечают исследователи.

Быстрые радиовсплески – это интенсивные, короткие вспышки энергии, исходящие от неизвестной, но чрезвычайной активности в космосе. Ученые еще точно не знают, как они образуются, но объяснения включали все – от внеземных технологий до нейтронных звезд.

Недавно обнаруженная вспышка, кажется, происходит от небольшой группы сливающихся галактик, говорят ученые, что помогает подтвердить текущие теории о том, откуда они происходят. Но интенсивность вспышки труднее объяснить, что подвергает сомнению наше понимание того, как они на самом деле излучаются.

"Хотя мы все еще не знаем, что вызывает эти массивные вспышки энергии, однако уже ясно, что быстрые радиовспышки являются обычными явлениями в космосе", – сказал Райан Шеннон из Технологического университета Свинберна.

"Если мы подсчитаем количество материи во Вселенной — атомов, из которых мы все состоим, — мы выясним, что больше половины того, что должно быть там сегодня, отсутствует, — продолжил профессор Шеннон. — Мы считаем, что пропавшее вещество прячется в пространстве между галактиками, но оно может быть настолько горячим и рассеянным, что его невозможно увидеть с помощью обычных методов".

Напомним, телескоп "Хаббл" сфотографировал новую чрезвычайно "спокойную" дальнюю галактику.

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