Ученые зафиксировали неожиданное влияние Марса: как Красная планета меняет климат Земли

Ученые выяснили, что Марс имеет заметное и ранее недооцененное влияние на климат Земли. Новое исследование показывает: гравитация Красной планеты участвует в формировании климатических ритмов, которые определяют чередование ледниковых и более теплых периодов на протяжении миллионов лет.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Климат Земли меняется в соответствии с так называемыми циклами Миланковича — долговременными колебаниями орбиты планеты, наклона ее оси и ориентации полюсов. Эти процессы возникают не сами по себе: Земля постоянно испытывает гравитационное воздействие других планет Солнечной системы, что медленно, но системно изменяет ее движение вокруг Солнца.

Ранее основную роль в этих циклах ученые отводили Юпитеру и Венере. Однако новый детальный анализ показал, что Марс, несмотря на значительно меньшую массу, также является важным фактором. Команда исследователей под руководством астронома Стивена Кейна провела серию компьютерных симуляций, в которых массу Марса меняли от нулевой до десятикратной по сравнению с реальной. Модели отслеживали, как эти изменения влияют на орбитальные параметры Земли в течение миллионов лет.

Результаты показали, что наиболее стабильным элементом климатической системы является 405-тысячелетний цикл эксцентриситета орбиты Земли. Он обусловлен взаимодействием между Венерой и Юпитером и сохраняется независимо от массы Марса, выполняя роль своеобразного «метронома» климатических изменений.

В то же время более короткие циклы продолжительностью около 100 тысяч лет, связанные с переходами между ледниковыми периодами, оказались критически зависимыми от Марса. По мере увеличения его массы в симуляциях эти циклы становились длиннее и выразительнее, что указывает на усиление гравитационной связи между внутренними планетами Солнечной системы.

Особое внимание исследователи обратили на 2,4-миллионный так называемый «большой цикл», который отвечает за долгосрочные климатические колебания. В моделях без Марса этот цикл полностью исчезал. Ученые пришли к выводу, что он существует лишь благодаря тому, что Марс имеет достаточную массу для создания нужного гравитационного резонанса с орбитой Земли. Именно этот процесс влияет на количество солнечного излучения, которое планета получает в течение геологических эпох.

Гравитация Марса также сказывается на наклоне оси Земли. Известный из геологических данных 41-тысячелетний цикл наклона оси удлиняется с ростом массы Марса. В сценариях, где Марс в десять раз тяжелее реального, этот цикл смещается до доминантного периода в пределах 45-55 тысяч лет, что существенно меняет характер формирования и отступления ледниковых щитов.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы важны не только для понимания климатической истории Земли. Они также помогают оценивать пригодность к жизни экзопланет. Планета земного типа, которая имеет массивного соседа с соответствующей орбитальной конфигурацией, может испытывать климатические колебания, которые предотвращают полное замерзание или создают более стабильные условия для существования жизни.

