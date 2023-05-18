Ученые зафиксировали непонятные звуки высоко в небе: их происхождение остается загадкой

Сверхчувствительные приборы уловили в стратосфере что-то похожее на потрескивание и шорох.

Запущенные в стратосферу учеными Национальных лабораторий Sandia в США воздушные шары с чувствительным оборудованием зафиксировали непонятные звуки, источник которых до сих пор не найден.

Об этом сообщает Independent.

По словам одного из ведущих ученых, вовлеченных в исследование, Дэниела Боумана эти звуки напоминают потрескивание и шорох.

В стратосфере, расположенной на расстоянии от 11 до 50 км от поверхности Земли, царит почти полная тишина, поэтому специальные аудиоприборы на шарах могут уловить даже звуки волн в океане, грохот грома или работу ветровых турбин.

Первоначально целью исследователей было наблюдение за активностью вулканов: они хотели понять, можно ли с помощью приборов, улавливающих инфразвуки, узнать о близком извержении. Однако в ходе экспериментов некоторые шары начали фиксировать непонятные звуки.

По мнению ученого, они могут быть вызваны какими-то метеорологическими явлениями или падением сгорающих в атмосфере метеоритов.

Боуман считает, что не нужно искать разгадки происхождения звуков в чем-то по-настоящему мистическом. Он утверждает, что неспособность обнаружить источник заключается лишь в несовершенстве современной науки и ограниченности человеческих знаний.

По словам ученого, схожие звуки фиксировали в 1960-х годах, во время предыдущей обширной программы с запуском шаров в стратосферу.

Напомним, ранее ачёные Тель-Авивского университета выяснили, что растения, страдающие жаждой или стрессом, издают звуки, которые не улавливает человеческое ухо.

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