Ученые зафиксировали новую планету в подходящем для жизни месте

Ученые обнаружили не только новую планету под названием TOI 4633с, но и нового кандидата для поиска внеземной жизни. Она может существовать на спутнике планеты, которая принадлежит к классу мини-Нептун. Дело в том, что оба объекта расположены в так называемой зоне обитаемости звезды, где существует умеренная температура, следовательно, может быть вода в жидком виде.

Об этом пишет Universe Today.

Система TOI 4633 состоит из двух похожих на Солнце звезд, вращающихся вокруг друг друга. Предполагается, что у одной из звезд рядом расположены сразу две планеты. Пока кандидат на звание экзопланеты имеет орбитальный период продолжительностью 34 дня и расположен ближе к звезде.

Но другая планета, TOI 4633c, гораздо больше интересует ученых. По размеру, она принадлежит к классу мини-Нептун, то есть она чуть меньше восьмой планеты Солнечной системы, но также, вероятно, является газовым гигантом с плотной атмосферой. Орбитальный период этой планеты составляет 272 дня, и таким образом этот мир является одной из 40 планет, имеющих самый длительный орбитальный период среди всех известных экзопланет.

Но существует большая вероятность того, что TOI 4633c имеет спутник. Планеты, имеющие длительный орбитальный период могут иметь такие миры рядом. Ученые считают, что этот спутник может быть потенциально обитаемым миром.

Уникальность нового открытия состоит в том, что до недавнего времени астрономы вообще не были уверены в том, что в подобных двойных звездных системах могут существовать планеты. Если предположить, что спутник в TOI 4633c все же существует и он населен, то сложно даже сказать, какой именно может быть там жизнь из-за условий этой системы.

Напомним, что телескоп NASA обнаружил загадочную планету-бродягу.

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