Ученые зафиксировали вырвавшийся из Солнца поток плазмы: есть ли угроза для Земли

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце, сопровождавшуюся корональным выбросом массы. Эксперты предупредили, что 6 или 7 января этот поток плазмы достигнет Земли, что вызовет магнитную бурю.

Об этом пишет Space.

По словам ученых, наблюдающих за активностью Солнца, это солнечное пятно, которое называется AR3163, уже 6 или 7 января, переместится по поверхности Солнца и будет обращено к нашей планете "лицом".

CME WATCH — 2023.01.04: Теперь мы можем выяснить все второе CME в SW посвящённый с ярким streamer. Это — низкая — почти средняя CME compared to earlier one. Малые хлопцы CMEs off the W and S limbs, then it looks like that streamer is going to go again! pic.twitter.com/w3ZdVuQxnr — Keith Strong (@drkstrong) January 5, 2023

Учитывая то, что это солнечное пятно еще несколько недель назад имело размер Земли, и в ней постоянно происходили вспышки с корональными выбросами массы, ученые ожидают подобного извержения и после указанных дней.

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.

Ранее ученые сообщили, что небольшое пятно на Солнце за два дня увеличилось в десять раз и сейчас имеет размер, сравнимый с размером Земли.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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