Ученые заглянули внутрь мумий с помощью КТ: что удалось обнаружить

Ученые используют компьютерную томографию, чтобы исследовать древнеегипетские мумии без физического вмешательства. Это позволяет получать точные изображения внутренней структуры останков, не разворачивая льняные обертки и не повреждая их.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ранее изучение мумий часто предполагало вскрытие тел, что могло приводить к потере части информации или разрушению материала. Современные методы визуализации изменили подход: благодаря КТ ученые могут анализировать слои тканей, кости и предметы внутри мумий в двух- и трехмерном формате.

Исследования проводят, в частности, специалисты Центра медицинской визуализации Университета Земмельвайса. Они работают с коллекцией древнеегипетских мумий, хранящихся в Музее медицинской истории Земмельвайса в Будапеште. По словам радиолога Иболики Дудаш, основная цель — получить максимально точное представление о внутреннем строении останков, возможных аномалиях и примененных методах сохранения.

Для этого используют современный томограф с детектором подсчета фотонов. Куратор музейной коллекции Кристина Шеффер отмечает, что новые сканы позволяют получить значительно больше информации, чем предыдущие исследования, и могут стать основой для новых научных выводов.

В рамках проекта шесть мумий прошли радиоуглеродный анализ, однако достоверные результаты удалось получить только для трех. Самая древняя из них датируется периодом между 401 и 259 годами до нашей эры. В то же время традиция мумификации в Древнем Египте существовала в течение нескольких тысячелетий.

«Анализ данных сканирования продолжается и еще не опубликован, но другие проекты, использующие компьютерную томографию для изображения не менее ценных останков, многое раскрыли о жизни наших предков», — говорится в статье.

Компьютерная томография уже доказала свою эффективность в исследовании археологических находок. Ее применяют не только для мумий, но и для анализа окаменелостей, мелких биологических объектов и даже метеоритов. Метод позволяет выявлять скрытые детали без повреждения образцов.

Предыдущие исследования мумий с помощью КТ показали, что таким образом можно выявить различные заболевания. В частности, в древних останках находили признаки артрита, анемии и остеопороза. Также технология позволяет фиксировать возможные онкологические образования.

Кроме состояния здоровья, сканирование помогает идентифицировать предметы, которые вкладывали в мумии во время захоронения. Известно, что древнеегипетские бальзамировщики могли оставлять в обертках амулеты или другие ценности. В некоторых случаях КТ позволяет уточнить содержимое даже тогда, когда внешний вид не дает ответа.

Во время исследований в Будапеште один из таких объектов вызвал особый интерес. Внешне невозможно было определить, что именно находится внутри свертка. Исследователи предполагали, что это может быть мумифицированная птица или часть человеческого тела. Сканирование показало, что на самом деле речь идет о ноге.

Другой образец — мумифицированная стопа — продемонстрировал признаки остеопороза, что свидетельствует о возможности изучения состояния здоровья отдельных людей в древности. Ученые также предполагают, что анализ методов мумификации может помочь точнее датировать некоторые останки.

Напомним, ранее ученые во Вроцлаве заглянули внутрь мумии ребенка. Больше всего их удивил неизвестный предмет на груди. Исследователи отмечают, что физически исследовать его пока невозможно из-за риска повреждения мумии.