Ученые заглянули внутрь Солнца и обнаружили неизвестные ранее волны

Внутри Солнца обнаружен неизвестный тип магнитных волн

Ученым наконец удалось заглянуть под видимую поверхность нашей звезды и раскрыть ее внутренние секреты. Исследователи обнаружили совершенно новый тип глобальных магнитных волн, бушующих глубоко внутри Солнца .

Об этом пишет Daily Galaxy.

Как ученые прослушивают Солнце

В течение десятилетий астрофизики не могли прямо наблюдать за процессами, происходящими под поверхностью нашей звезды. Однако команда исследователей из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби совершила настоящий прорыв, проанализировав данные о солнечных вибрациях более десяти лет.

Они обнаружили тонкие колебания, действующие подобно сейсмическим сигналам на Земле. Эти волны переносят информацию о глубоких магнитных полях, что позволяет ученым составить точную карту процессов, которые раньше были полностью скрыты от человеческого глаза.

Защита Земли от космических штормов

Солнце постоянно бурлит и генерирует магнитные поля, отвечающие за появление пятен и мощных вспышек. Новые данные доказывают, что магнитное поведение нашей звезды намного сложнее и взаимосвязаннее, чем считалось ранее.

Эти волны дают нам уникальный взгляд на скрытую магнитную систему Солнца. Понимание этих внутренних процессов имеет решающее значение для прогнозирования солнечной активности, которая может повлиять на спутники, связь и энергосистемы на Земле», – рассказал соавтор исследования Шраван Ханасоге.

Благодаря этому открытию учёные получили новый инструмент для предсказания космической погоды. Теперь они смогут фиксировать изменения в магнитной конфигурации Солнца еще до того, как они превратятся в видимые извержения. Это даст Земле больше времени на подготовку мощных магнитных бурь и поможет защитить современные технологии от выхода из строя.

Напомним, долгое время в научном сообществе царило мнение, что наша звездная система с момента своего формирования находилась в спокойном уголке Млечного Пути. Однако последние исследования доказывают, что Солнце преодолело колоссальное расстояние через космос , и именно это имело решающее значение для появления на нашей планете жизни.