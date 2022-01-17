Ученые записали на видео, как мозг формирует новые воспоминания

Специалисты считают эксперимент прорывом.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии записали видео, как мозг рыбок Данио, которых еще называют зебрафиш, обрабатывает и хранит воспоминания. Это прорывное исследование, которое поможет создать новые методы лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на сайте USC Viterbi.

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Как формируются воспоминания

"В течение последних 40 лет по общепринятому мнению считалось, что человек учится новому, когда связи между нейронами мозга усиливаются, но это не то, что мы обнаружили", — сказал соавтор исследования, специалист в области компьютерной инженерии Карл Кессельман.

Руководитель исследования профессор Дон Арнольд из Университета Южной Калифорнии назвал полученные результаты лучшими из возможных. "Мы наблюдали резкое изменение количества нейронных связей — одни исчезали, другие формировались в уединенных участках мозга".

Арнольд говорит, что раньше считалось незыблемой истиной того, что сила нейронных связей меняется.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что нежелательные воспоминания, в отличие от других, формируются в отдельном участке мозга – амигдали, или миндалевидном теле, отвечающем за эмоциональные реакции.

Ранее диетологи сообщили, что адекватное потребление Омега-3 жирных кислот может помочь нашему мозгу работать более эффективно.

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