Ученые записали на видео, как мозг формирует новые воспоминания

Специалисты считают эксперимент прорывом.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии записали видео, как мозг рыбок Данио, которых еще называют зебрафиш, обрабатывает и хранит воспоминания. Это прорывное исследование, которое поможет создать новые методы лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на сайте USC Viterbi.
Как формируются воспоминания
"В течение последних 40 лет по общепринятому мнению считалось, что человек учится новому, когда связи между нейронами мозга усиливаются, но это не то, что мы обнаружили", — сказал соавтор исследования, специалист в области компьютерной инженерии Карл Кессельман.
Руководитель исследования профессор Дон Арнольд из Университета Южной Калифорнии назвал полученные результаты лучшими из возможных. "Мы наблюдали резкое изменение количества нейронных связей — одни исчезали, другие формировались в уединенных участках мозга".
Арнольд говорит, что раньше считалось незыблемой истиной того, что сила нейронных связей меняется.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что нежелательные воспоминания, в отличие от других, формируются в отдельном участке мозга – амигдали, или миндалевидном теле, отвечающем за эмоциональные реакции.
Ранее диетологи сообщили, что адекватное потребление Омега-3 жирных кислот может помочь нашему мозгу работать более эффективно.
Читайте также: