Ученые заразят добровольцев смертельной болезнью для нового исследования: что известно

Ученые планируют изучить, как паразит ведет себя в организме.

Оксфордские ученые начали новое исследование малярии, вызванной паразитом Plasmodium vivax. Этот вид паразита известен своей способностью оставаться в спящем состоянии в печени и вызывать инфекции через месяцы или годы после заражения.

Об этом сообщило издание BBC.

В рамках исследования пятеро здоровых добровольцев в Нидерландах будут заражены комарами, переносящими паразита, чтобы изучить реакцию организма на рецидивы малярии.

Проект, руководимый профессором Анжелой Минассиан, является первым случаем преднамеренного заражения здоровых людей рецидивирующей малярией в лабораторных условиях. Ученые планируют изучить, как паразит ведет себя в организме и как иммунная система реагирует на эти процессы.

Участники будут под постоянным наблюдением, а при появлении симптомов получат лечение. Однако спящие паразиты в печени не будут уничтожены, что позволит изучить рецидивы в течение шести месяцев. Впоследствии все участники пройдут лечение для уничтожения спящих паразитов и будут оставаться под наблюдением в течение пяти лет.

"Наша работа, если она будет успешной, позволит создать модель для тестирования новых вакцин или лекарств, которые смогут уничтожить паразита в печени и полностью остановить рецидивы. Это может в корне изменить наши методы борьбы с этим сложным заболеванием", — отмечают ученые.

Малярия ежегодно поражает более 200 миллионов человек и становится причиной более 600 тысяч смертей, отмечает ВОЗ. Основными возбудителями болезни являются паразиты Plasmodium, которые передаются через укусы комаров.

Особую угрозу представляет Plasmodium vivax, способный прятаться в печени и реактивироваться, что значительно усложняет борьбу с заболеванием в эндемичных регионах, таких как Юго-Восточная Азия и Южная Америка. Существующие лекарства часто не влияют на эти спящие формы паразита, что требует новых подходов к лечению.

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