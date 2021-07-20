Ученые засняли невероятные потоки плазмы в космосе (фото)

Телескоп Event Horizon увеличил масштаб джетов, что извергаются с сверхмассивной черной дыры в центре галактики Альфа Центавра. / NASA

Телескоп Event Horizon зафиксировал массивные джеты.

Ученые опубликовали изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики, которая находится недалеко от нашей, под названием Альфа Центавра.

Как пишет научное издание Science News, на фото попали мощные плазменные струи, вырывающиеся из черной дыры.

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"Это достаточно впечатляющий подвиг — такое изображение с высоким разрешением", — прокомментировал специалист Национальной радиоастрономической обсерватории в Сокорро (штат Нью-Мексико) Крейг Уолкер.

Поскольку считается, что такие сверхскоростные плазменные потоки влияют на рост и эволюцию галактик, астрономы стремятся понять, как формируются джеты.

Альфа Центавра находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли и является одной из самых ярких галактик в небе. Она известна своими огромными джетами, выбрасываемыми центральной черной дырой.

Сверхмассивная черная дыра в галактике Альфа Центавра запускает две струи плазмы в противоположных направлениях. / NASA

Напомним, астрономы показали детальные изображения ближайших галактик. Полученные данные помогут более детально изучить процесс формирования звезд, говорят ученые.

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