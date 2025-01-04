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Ученые заявили, что чайные пакетики несут угрозу здоровью человека

Ученые заявили, что чайные пакетики несут угрозу здоровью человека

Чайные пакетики могут быть скрытой опасностью / Фото: Freepik

Частицы микропластика проникают даже в ядра клеток человека.

Новые исследования показали, что чайные пакетики могут быть источником опасного загрязнения микро- и нанопластиком. Ученые Кафедры генетики и микробиологии Барселонского университета провели эксперименты, которые показали, что при замачивании пакетиков в горячей воде выделяется большое количество частиц пластика.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Это открытие вызвало беспокойство у специалистов, ведь пластик может попадать в организм человека. Результаты исследования показали, что чайные пакетики из полипропилена, нейлона-6 и целлюлозы могут выделять от 8 миллионов до 1,2 миллиарда частиц на миллилитр.

Исследовательница Альба Гарсия подчеркнула важность новых методов для более глубокого понимания влияния микропластика на здоровье человека. Впервые ученые исследовали, как эти частицы взаимодействуют с клетками кишечника. Эксперименты показали, что клетки, производящие слизь, поглощают больше микро- и нанопластика. Интересно, что эти частицы даже попадают в ядро клетки, где хранится генетический материал.

"Это открытие подчеркивает ключевую роль кишечной слизи в поглощении этих загрязняющих веществ и требует дополнительных исследований долгосрочных последствий для здоровья от воздействия микропластика. Исследователи отмечают важность создания стандартизированных методов тестирования для оценки загрязнения пластиковыми материалами, контактирующими с пищей", — говорится в статьи.

Эксперты призывают к разработке нормативных актов для снижения уровня пластикового загрязнения в пищевых продуктах, чтобы защитить общественное здоровье. В контексте растущего спроса на удобные и готовые к потреблению продукты решение этой проблемы становится все более актуальным.

Напомним, ученые открыли новую группу крови.

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