Ученые заявили, что мужчины влюбляются в два раза быстрее, чем женщины: как это происходит

В исследовании приняли участие люди от 18 до 25 лет.

Новое исследование показало, что мужчины влюбляются почти вдвое быстрее женщин.

Об этом пишет New York Post.

Ученые Австралийского национального университета опросили 808 молодых людей из 33 разных стран, чтобы выявить различия между полами, когда дело доходит до романтики.

Результаты показали, что в среднем мужчинам нужно чуть больше четырех недель, чтобы влюбиться по уши, в то время как женщины двигаются гораздо медленнее.

"Средний показатель развития любви у женщин составлял 1,92 месяца после начала романтических отношений, тогда как у мужчин – 0,98 месяца, что свидетельствует о том, что мужчины влюбляются примерно на месяц раньше женщин", — отмечают исследователи в своей статье, опубликованной в журнале Biology of Sex Differences.

Мужчины не только влюбляются гораздо быстрее женщин, они также влюбляются чаще. Опрошенные мужчины были влюблены в среднем 2,6 раза, тогда как женщины – 2,3 раза.

Все участники исследования были в возрасте от 18 до 25 лет.

Учитывая, что среднестатистический участник уже был влюблен несколько раз, несмотря на свой относительно молодой возраст, исследование свидетельствует о том, что романтическая любовь является довольно распространенным явлением. Многие молодые люди, вероятно, будут влюбляться еще несколько раз в течение своей жизни.

Исследование обнаружило, что в то время как мужчины влюбляются чаще и быстрее, женщины, скорее всего, испытывают более сильные чувства, когда они в конце концов делают это.

"Женщины обладают более высокой интенсивностью романтической любви, более высокой привязанностью и более высокой навязчивостью мыслей о любимом человеке, чем мужчины", — заявляют ученые. "Мужчины влюбляются раньше, чем женщины, потому что мужской фитнес-ландшафт предпочитает количество потенциальных партнеров качеству, тогда как для женщин все наоборот. Все это согласуется с половой разницей в выборе партнера, когда женщины более разборчивы, чем мужчины".

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