Ученые заявили, что наткнулись на неизвестные силы природы

Исследование пока что предлагает новую теорию, которая может изменить наше представление о космосе.
Результаты исследований структуры Вселенной показало, что она не столь "комковата", то есть состоит не из огромного количества комков материи, как предполагают теории. А это значит, что в космосе существуют неведомые науке таинственные силы природы.
Об этом пишет The Guardian.
Ученые провели анализ данных Телескопа имени Виктора Бланка, расположенного в Чили, и Южного полярного телескопа, расположенного в Антарктиде. Эти обсерватории проводили наблюдение за распределением материи во Вселенной, чтобы точнее понять природу тех сил, которые управляют эволюцией космоса. Этот невероятно точный обзор структуры Вселенной показывает, что, скорее всего, в космосе существуют загадочные силы, еще неизвестные науке.
Исследователи считают, что если их теория подтвердится, это будет подлинным прорывом в науке. А даже если нет, то все равно новые данные помогут лучше понять природу загадочных темных материй и темной энергии.
Ранее астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике.
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