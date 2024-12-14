Ученые заявили, что самый большой айсберг в мире начал двигаться

Айсберг A23a, размер которого в два раза превышает площадь Большого Лондона, официально начал двигаться.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Айсберг откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнер в 1986 году, но оставался на месте, пока не начал медленно дрейфовать на север в 2020 году. В феврале 2024 г. он попал в ловушку бревна Тейлора, что заставило его вращаться на месте. Теперь, благодаря спутниковым снимкам, эксперты из Британской антарктической службы подтвердили, что айсберг уволился и движется через Южный океан.

"Очень приятно видеть A23a снова в движении после периодов застревания. Нам интересно узнать, пойдет ли он тем же путем, по которому шли другие крупные айсберги, отколовшиеся у Антарктиды. И что важнее, какое влияние это окажет на местную экосистему", — отметил океанограф из BAS доктор Эндрю Мейерс.

Сейчас он дрейфует в Южном океане, что может привести к распаду на меньшие обломки вблизи субантарктических островов, таких как Южная Джорджия.

Исследователи на борту судна RRS Sir David Attenborough изучают влияние айсберга на местную экосистему, в частности на питательные вещества, которые он может обеспечить водам, через которые проходит.

"Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут снабжать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в других менее продуктивных районах. Мы не знаем, какую разницу могут иметь конкретные айсберги, их масштаб и происхождение в этом процессе. Мы взяли образцы поверхностных вод океана позади, непосредственно рядом и впереди маршрута айсберга. Они должны помочь нам определить, какая жизнь может образоваться вокруг A23a и как она влияет на углерод в океане и его баланс с атмосферой", — отметила биогеохимик Лаура Тейлор.

Напомним, космический аппарат NASA получил уникальные снимки вулканического спутника Ио.

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