Ученые заявили, что заново создадут вымершего мамонта — что именно они сделают

В компании утверждают, что животное будет жить под пристальным наблюдением на территории большого заповедника.

Биотехнологический стартап, работающий над восстановлением вымирающих животных, привлек 200 млн долларов на создание мамонта. Интересно, что ученые оценили проект в 10,2 млрд долларов, что в более чем шесть раз превышает оценку "воскресения" древнего животного.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Как известно, ученые Colossal Biosciences Inc. попытаются "воскресить" дронта, тасманийского тигра и шерстистого мамонта с помощью ДНК и геномики.

Соучредитель и главный исполнительный директор компании Бен Ламм говорит, что его сотрудники также на пути к выводу детеныша шерстистого мамонта, рожденного от суррогатной матери-слонихи. И результат обещают обнародовать уже к концу 2028 года.

"Мы ничего не будем делать, пока не получим правильные геномы", — сказал Ламм.

По его словам, компания находится в стадии редактирования клеток, то есть определила целевые гены, над которыми нужно работать.

Colossal пытается создать детеныша путем редактирования мамонтовых генов, полученных из древних образцов, найденных в замерзшей тундре, в гены клеток азиатских слонов.

В то же время, есть ученые, которые скептически относятся к этому проекту. Они подвергают сомнению их обоснованность и то, смогут ли вновь введенные животные выжить сегодня, особенно учитывая изменение климата, сокращение ареала обитания и увеличение количества инвазивных видов. Шерстистый мамонт в основном вымер 10 тыс. лет назад, хотя некоторые популяции дожили до 4 тыс. лет назад.

Компания Colossal Biosciences сообщила, что привлекла новый раунд финансирования от одного инвестора TWG Global, что увеличило общий объем привлеченных средств до 435 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, почему не все животные пересекли мост Беринга между Америкой и Азией.

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