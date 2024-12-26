Ученые заявили, что жизнь на Марсе, вероятно, спрятана глубоко в коре планеты

Новые исследования показывают, что наши самые большие надежды на обнаружение жизни на Марсе связаны не с поверхностью, а с ее глубинными недрами.

Об этом пишет Phys.org.

Несколько лет назад марсоход NASA Curiosity измерил следы метана в марсианской атмосфере и его уровень был в несколько раз больше фоновых показателей. Однако через несколько месяцев метан исчез, чтобы снова появиться почти через год. Это открытие позволило исследователям выдвинуть интригующую гипотезу о существовании жизни на Марсе, которая объясняла сезонные изменения уровня содержания метана в атмосфере.

Ученые уже давно уверены, что раньше Марс окружал толстый слой атмосферы, а на его поверхности были океаны с жидкой водой. Но теперь это бескрайняя пустошь, которую никакая жизнь не могла бы назвать своим домом. Большая часть земных форм жизни не выжила бы долго в таких условиях, но все же на Земле есть несколько видов, которые, возможно, сочли бы Марс хорошим местом для жизни.

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Это метаногены – тип одноклеточных организмов, которые потребляют водород для получения энергии и выделяют метан в качестве продукта жизнедеятельности. Метаногены можно найти во всех "негостеприимных" местах на Земле, и вполне возможно, что похожие на них формы жизни являются причиной сезонных колебаний уровня метана на Марсе.

Исследователи обнаружили на Земле три места обитания метаногенов, условия в которых похожи на марсианские. Первое — глубоко в земной коре, на глубине нескольких километров, куда через микроскопические трещины в скалах просачивается жидкая вода. Второе — озера под ледяным щитом Антарктиды, которые не замерзают из-за огромного давления льда на поверхности. И третье — сверхсоленые, лишенные кислорода бассейны в глубоководных слоях океана.

Все три среды имеют аналоги на Марсе. Как и Земля, Марс, вероятно, сохраняет некоторое количество жидкой воды в глубине своей коре. А под его полярными шапками могут быть озера с жидкой водой. Наконец, были получены захватывающие — хотя весьма спорные — доказательства появления соленой воды на стенках марсианских кратеров.

Сравнив различные физические показатели среды на Марсе и в местах процветания метаногенов на Земле, исследователи пришли к выводу, что наиболее перспективным местом для поисков возможной жизни на Марсе была Acidalia Planitia (Ацидалийская равнина) в северном полушарии Красной планеты, или скорее недра Марса под ней. Теперь ученым осталось только придумать, как туда добраться.

Напомним, на Марсе вода могла быть еще раньше, чем считалось до сих пор. Ученые изучили старейший марсианский метеорит и нашли самое древнее прямое доказательство наличия жидкой воды на Марсе, что свидетельствует о возможности существования жизни в древности.

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