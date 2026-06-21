Ученые заявили о скрытых переменах, которые уже руководят людьми: что это

Человечество / © pexels.com

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Человечество сейчас меняется не столько из-за естественного отбора, сколько благодаря технологиям, медицине и обществу. Культура решает наши биологические проблемы гораздо быстрее, чем это делает эволюция.

Об этом пишет Sciencealert.

Это исследование опубликовали в журнале Bioscience, авторами которого являются исследователь культурной эволюции Тим Уоринг и эволюционный эколог Закари Вуд из Университета штата Мэн.

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Ученые отмечают, что эволюция традиционно является медленным процессом, формируемым давлением окружающей среды на протяжении многих поколений. Однако сейчас ситуация коренным образом меняется.

«Кажется, что эволюция человека меняет направление развития», — отметил Тим Уоринг.

Благодаря медицине и комфортному жилью мы устранили многие опасности, которые раньше сокращали людям жизнь. Поэтому наш организм теперь меньше подстраивается под условия среды, чем раньше.

«Просмотрев доказательства, мы обнаруживаем, что культура решает проблемы гораздо быстрее генетической эволюции. Это свидетельствует о том, что наш вид находится посреди большого эволюционного перехода», — добавил Уоринг.

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Соавтор исследования Закари Вуд отметил доминирующую роль культурного фактора. Также отметил, что культурная эволюция оказывает значительно большее влияние на развитие человечества, чем генетическая, и эти процессы даже невозможно сравнивать по силе своего влияния.

Ученые говорят, что сейчас наша жизнь больше зависит от технологий, чем нашего организма. Но это вызывает споры. Например, в прошлом году исследователи предположили, что из-за такого комфорта люди могут стать полностью зависимыми от постоянного медицинского усовершенствования, чтобы просто выжить.

Тим Уоринг подытоживает, что будущее нашего вида будет зависеть не только от новых разработок, но прежде всего от нашей способности к социальной организации.

«Если культурное наследие будет продолжать доминировать, наши судьбы как личности и будущее нашего вида могут все больше зависеть от силы и адаптивности наших обществ», — объяснил исследователь.

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