Ученым впервые удалось зафиксировать гигантский циклон на северном полюсе Урана

Исследователи говорят, что циклон на Уране похож на полярные циклоны Сатурна.

Астрономам удалось впервые зафиксировать огромный циклон на северном полюсе планеты Уран.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Уран вращается вокруг нашей звезды Солнца за 84 земных года, ученые еще не могли это явление, когда последний северный полюс Урана был направлен на нашу планету.

Сообщается, что ученые использовали данные радиоастрономической обсерватории Очень Большой Массив им. Карла Янского и зафиксировали изменения температуры на Уране, также изменения произошли в скорости ветра и колебаниях следов газа на Уране.

Ученые уже давно знают, что на южном полюсе Урана дуют постоянные и сильные ветры. Когда в 1986 году аппарат NASA "Вояджер-2" пролетал мимо планеты, он зафиксировал там высокую скорость ветра. Однако «Вояджеру» не удалось увидеть северный полюс из-за наклона Урана.

На этот раз ученые зафиксировали, что данные теплового излучения зафиксировали более теплый и сухой циркулирующий воздух на северном полюсе, что означает сильный циклон.

Исследователи говорят, что циклон на Уране похож на полярные циклоны, ранее миссия «Кассини» наблюдала на Сатурне.

Ученые заявили, что благодаря этим исследованиям стало доподлинно известно, что циклоны, вращающиеся в том же направлении, что и планета, и вращающиеся в противоположном направлении антициклоны, теперь идентифицированы на полюсах каждой планеты Солнечной системы, у которой есть атмосфера.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали мощнейший космический взрыв в истории. Это событие получило название AT2021lwx.

Кроме того, мы ранее информировали, что астрономы впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно через 5 миллиардов лет.

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