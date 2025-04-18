Ученый обнаружил сосну Джеффри на рекордной высоте: подробности

Сосна Джеффри. Фото: Гью Саффорд, UC Davis

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Профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Хью Саффорд во время прогулки в горах Хай-Сьерра совершил неожиданное открытие: традиционно растущая на низших высотах сосна Джеффри оказалась на рекордной отметке — 12 657 футов (более 3850 метров).

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Madroño.

Дерево расположено на 1860 футов (566 метров) выше предыдущего рекорда для этого вида и даже превышает пределы роста субальпийских деревьев, таких как сосна лимберная. Сосна Джеффри не считалась видом, способным выживать на таких высотах. Ее появление в субальпийской зоне показывает быстрые климатические изменения: раннее таяние снега и потепление создают условия для прорастания семян на ранее непригодных территориях.

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Известно, что ученый нашел на склонах горы Кавеа целую популяцию из 14 сосен Джеффри, некоторым из которых не менее 20 лет.

Саффорд предполагает, что ключевую роль играет ореховка Кларка — птица, которая «сажает» семена сосен, пряча их в высокогорных «хранилищах». Ранее такое хранилище было бесполезно из-за холода, но из-за изменения климата семена теперь прорастают.

Напомним, ученые раскрыли тайну «скользящих камней» Долины Смерти.