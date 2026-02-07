Ученый открыл следы цивилизации, оставившей символы и пирамиды по всему миру (фото)

Независимый исследователь Мэтью Лакруа Лакруа / © dailymail.co.uk

Ученому удалось обнаружить следы древней глобальной цивилизации, которая якобы существовала задолго до известных исторических эпох и оставила по всему миру символы и архитектурные структуры, кодирующие знания о строении Вселенной и происхождении человека.

Об этом сообщает Daily Mail.

Независимый исследователь Мэтью Лакруа Лакруа рассказал, что он обнаружил повторяющиеся мотивы в древних памятниках, разбросанных на разных континентах: от Турции до Египта, Южной Америки и Камбоджи. К таким элементам относятся большие Т-образные каменные формы, трехуровневые углубления, ступенчатые пирамиды, перевернутые пирамиды, изображения львов и сложные геометрические символы.

Он уверен, что появление подобных форм в независимых культурах не могло быть случайным и свидетельствует о едином источнике знаний, а не об отдельном развитии.

Исследователь считает, что центром этой древней цивилизации был регион озера Ван на востоке Турции, известный как Ионис. Там, по его словам, впервые появились архитектурные и символические схемы, которые впоследствии якобы распространились на другие континенты. Лакруа особенно подчеркивал значение рельефа Кефкалеси — базальтовой каменной резьбы, где сконцентрированы символы, аналогичные тем, что найдены в Гизе и Тиуанако. Именно этот объект, по мнению исследователя, позволяет реконструировать глобальный шаблон архитектуры и символики.

Лакруа также утверждает, что некоторые египетские памятники, в частности Сфинкс и пирамиды Хафры и Менкауре, могут быть гораздо старше общепринятых датировок. Используя астрономические расчеты, в частности прецессию земной оси, и ориентацию Сфинкса на созвездие Льва, он датирует их первоначальный вид примерно 38 тысячами лет назад, что совпадает с датировкой Иониса. Лакруа предполагает, что сначала Сфинкс имел вид льва, а позже был переделан под лицо фараона.

Центральным элементом его интерпретации является концепция «космограммы» — древней геометрической модели, которая, по его убеждению, отражает многоуровневую структуру реальности: подземный мир, физический мир и небесные сферы, соединенные центральной осью. Лакруа считает, что символы и архитектурные структуры были созданы для передачи потомкам знаний о природе человека, взаимосвязь с космосом и гармонию с Вселенной.

Исследователь отмечает, что аналогичные мотивы повторяются в архитектуре Южной Америки, в частности в комплексах Тиуанако и Пума Пунку. По его утверждению, планирование храмов и расположение ступенчатых пирамид в этих регионах является зеркальным отражением египетских сооружений, что, по мнению Лакруа, подтверждает существование единой первобытной цивилизации.

В то же время академическое сообщество не поддерживает эти утверждения. Ученые отмечают, что памятники озера Ван относятся к Урарту и другим более поздним периодам, а доказательств существования глобальной цивилизации до ледникового периода не зафиксировано в рецензируемых исследованиях.

Лакруа убежден, что современный человек потерял связь со знаниями, оставленными этой цивилизацией, и считает, что найденные символы и архитектурные структуры являются своеобразным кодом, который хранит фундаментальные знания о Вселенной и месте человека в ней.

