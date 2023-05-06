Ученый утверждает, что разгадал тайну Бермудского треугольника

Ученый считает, что наконец-то смог разгадать загадку Бермудского треугольника.

Об этом пишет BGR.

Австралийский ученый из Сиднейского университета Карл Крузельницкий отвергает причастность чего-то сверхъестественного, а потому поставил задачу найти логическое объяснение тому, почему Бермудский треугольник оказался таким загадочным местом.

Несмотря на то, что в течение многих лет это место считалось средоточием исчезновений, Крузельницкий обнаружил, что процент пропавших без вести самолетов и лодок в Бермудском треугольнике такой же, как в любой другой точке мира. Особенно учитывая, сколько трафика проходит через эту злосчастную точку океана.

Ученый взял это открытие за основу и теперь утверждает, что Бермудский треугольник совсем не так загадочен, как мы считали десятилетиями. Более того, исследователь считает, что многие исчезновения и вовсе обусловлены плохой погодой или неправильными решениями, принятыми людьми, в тех рейсах, которым не удалось исчезнуть.

История Бермудского треугольника богата такими историями, как "Рейс 19" — звено из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков "Эвенджер" 5 декабря 1945, бесследно исчезнувших в "треугольнике". Спасательный самолет, отправленный на их поиски, также исчез.

Другие истории учитывают загадку USS Cyclops — американское судно, построенное для ВМС США, пропавшее в Бермудском треугольнике. Инцидент стал самой большой небоевой потерей в истории ВМС США. Корабль с экипажем из 309 человек пропал без вести в 1918 году. В 2015 году в этом же районе пропал грузовой корабль "Эль Фаро" с 33 людьми на борту.

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