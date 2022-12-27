Ученый выяснил, как древние египтяне удаляли мозг у мумий

По словам Бакли, удалять мозг по частям было сложно и долго.

Древнеегипетские бальзамовщики, скорее всего, не извлекали куски мозга с помощью крючков, когда готовили мертвое тело к потустороннему миру.

Об этом пишет Business Insider.

Стивен Бакли, археолог и химик-аналитик из Йоркского университета говорит, что доставать мозг кусками было нелегко и очень медленно. По его словам, мозг приходилось "медленно удалять, поскольку небольшие части мозга прилипали к металлическому крючку из-за многократного введения и извлечения".

Однако в ходе экспериментов ученый нашел более эффективный способ.

"Если вы сбиваете мозг крючком в течение примерно 20 минут, мозг разжижается, и вы можете просто вылить его", — сказал Бакли.

Также он рассказал о случаях, когда мозг оставляли внутри мумии: "В частности, в более ранних, все еще достаточно хорошо сохранившихся королевских мумиях, мозг фактически оставляли на месте, так что его не нужно было удалять".

Напомним, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета развенчал древний миф о том, что древние египтяне превращали тела умерших в мумии для их сохранения. Он считает, что эта сложная техника погребения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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