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Ученый, заключенный за незаконное создание генетически модифицированных детей, снова будет проводить эксперименты

Ученый, заключенный за незаконное создание генетически модифицированных детей, снова будет проводить эксперименты

Китайский ученый снова будет проводить эксперименты по генетическим заболеваниям / Фото: Associated Press

Китайский ученый вернулся на работу после заключения за создание новорожденных с отредактированным геномом.

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который в 2018 году незаконно создал первых в мире генетически модифицированных детей и был осужден, после выхода из тюрьмы вернулся к работе в своей лаборатории. Он заявил, что займется поисками способов лечения генетических заболеваний.

Об этом пишет The Mainichi.

Хэ Цзянькуй был приговорен в 2019 году к трем годам после заявления о том, что двух девочек-близнецов он отредактировал еще на этапе эмбрионального развития, нарушив тем самым медицинский запрет модификации человеческих зародышей.

В недавнем интервью учёный рассказал, что снова работает в области генной инженерии человека. Сообщается, что новые исследования по редактированию генома человеческого эмбриона для лечения генетических заболеваний соответствуют этическим стандартам. Ученый пообещал, что больше не будет работать над созданием каких-либо других модифицированных людей.

Китайский исследователь Хэ Цзянькуй стал известен на весь мир в 2018 году, когда заявил, что новорожденные Лулу и Нана были им отредактированы еще на этапе эмбрионов, чтобы сделать их генетически невосприимчивыми к инфицированию вирусом иммунодефицита человека.

Согласно сообщениям китайских СМИ, с 2016 года он модифицировал гены эмбрионов во время процесса экстракорпорального оплодотворения восьми пар, в которых только мужчины были инфицированы ВИЧ, чтобы предотвратить передачу вируса. Это привело к рождению трех младенцев с измененным геномом, в том числе девушек-близнецов – Лулы и Наны.

Он использовал новейшую технологию редактирования CRISPR-Cas9, чтобы внести соответствующие изменения в ДНК. Тогда на Хэ вылилась волна критики со всего мира из-за того, что в медицинской области неприемлемо вмешиваться в геном человеческих эмбрионов, поскольку не исключены риски внесения нежелательных изменений, которые приведут к болезням у детей. Кроме того, ученый не получал должного согласия семей на модификацию эмбрионов, подделав документ об одобрении эксперимента нравственной комиссией. И хотя он признал, что действовал слишком быстро, продвигая идею генетически редактируемых эмбрионов, но не сожалеет о своих действиях.

Китайский суд приговорил его к трем годам тюремного заключения и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 000 долларов в то время).

В своем новом интервью Цзянькуй заявил, что стремится к лечению редких генетических заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшена и наследственная болезнь Альцгеймера, используя редактирование генома человеческих эмбрионов.

Как сообщается, после освобождения из тюрьмы он возобновил свои исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов в трех лабораториях в Китае.

"Мы будем использовать выброшенные человеческие эмбрионы, соблюдая как национальные, так и международные правила", — сказал он.

По его словам, детям, рожденные в результате его экспериментов, сейчас около пяти лет. У них не выявили никаких признаков болезни или нецелевых генетических изменений, связанных с редактированием.

"Я горжусь тем, что помог семьям, которые хотели иметь здоровых детей", – говорит ученый.

Редактирование генома – это техника, которая предусматривает вырезание определенных генов, чтобы отключить их функцию, или вставку генов, чтобы ввести новые функции. По сравнению с обычными методами генной инженерии, которые не могут модифицировать только целевые гены, редактирование генома может добиться более точных модификаций.

Американские и французские исследователи, открывшие этот метод, получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году.

Напомним, робот София назвала Путина военным преступником и прокомментировала возможность Третьей мировой.

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