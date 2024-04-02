Ученый, заключенный за незаконное создание генетически модифицированных детей, снова будет проводить эксперименты

Китайский ученый вернулся на работу после заключения за создание новорожденных с отредактированным геномом.

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который в 2018 году незаконно создал первых в мире генетически модифицированных детей и был осужден, после выхода из тюрьмы вернулся к работе в своей лаборатории. Он заявил, что займется поисками способов лечения генетических заболеваний.

Об этом пишет The Mainichi.

Хэ Цзянькуй был приговорен в 2019 году к трем годам после заявления о том, что двух девочек-близнецов он отредактировал еще на этапе эмбрионального развития, нарушив тем самым медицинский запрет модификации человеческих зародышей.

В недавнем интервью учёный рассказал, что снова работает в области генной инженерии человека. Сообщается, что новые исследования по редактированию генома человеческого эмбриона для лечения генетических заболеваний соответствуют этическим стандартам. Ученый пообещал, что больше не будет работать над созданием каких-либо других модифицированных людей.

Китайский исследователь Хэ Цзянькуй стал известен на весь мир в 2018 году, когда заявил, что новорожденные Лулу и Нана были им отредактированы еще на этапе эмбрионов, чтобы сделать их генетически невосприимчивыми к инфицированию вирусом иммунодефицита человека.

Согласно сообщениям китайских СМИ, с 2016 года он модифицировал гены эмбрионов во время процесса экстракорпорального оплодотворения восьми пар, в которых только мужчины были инфицированы ВИЧ, чтобы предотвратить передачу вируса. Это привело к рождению трех младенцев с измененным геномом, в том числе девушек-близнецов – Лулы и Наны.

Он использовал новейшую технологию редактирования CRISPR-Cas9, чтобы внести соответствующие изменения в ДНК. Тогда на Хэ вылилась волна критики со всего мира из-за того, что в медицинской области неприемлемо вмешиваться в геном человеческих эмбрионов, поскольку не исключены риски внесения нежелательных изменений, которые приведут к болезням у детей. Кроме того, ученый не получал должного согласия семей на модификацию эмбрионов, подделав документ об одобрении эксперимента нравственной комиссией. И хотя он признал, что действовал слишком быстро, продвигая идею генетически редактируемых эмбрионов, но не сожалеет о своих действиях.

Китайский суд приговорил его к трем годам тюремного заключения и штрафу в 3 миллиона юаней (около 430 000 долларов в то время).

В своем новом интервью Цзянькуй заявил, что стремится к лечению редких генетических заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшена и наследственная болезнь Альцгеймера, используя редактирование генома человеческих эмбрионов.

Как сообщается, после освобождения из тюрьмы он возобновил свои исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов в трех лабораториях в Китае.

"Мы будем использовать выброшенные человеческие эмбрионы, соблюдая как национальные, так и международные правила", — сказал он.

По его словам, детям, рожденные в результате его экспериментов, сейчас около пяти лет. У них не выявили никаких признаков болезни или нецелевых генетических изменений, связанных с редактированием.

"Я горжусь тем, что помог семьям, которые хотели иметь здоровых детей", – говорит ученый.

Редактирование генома – это техника, которая предусматривает вырезание определенных генов, чтобы отключить их функцию, или вставку генов, чтобы ввести новые функции. По сравнению с обычными методами генной инженерии, которые не могут модифицировать только целевые гены, редактирование генома может добиться более точных модификаций.

Американские и французские исследователи, открывшие этот метод, получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году.

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