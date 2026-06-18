Учёные бьют тревогу: в Антарктиде исчез морской лёд размером с Украину

Антарктида / © unsplash.com

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В Антарктиде в течение нынешней зимы не сформировался огромный участок морского льда площадью около 650 тысяч квадратных километров, что немного превышает площадь Украины. Исследователи предупреждают, что лед в этом регионе может больше не восстановиться.

Об этом сообщило издание Live Science.

В настоящее время в Антарктиде продолжается зима — сезон, когда морской лёд вокруг континента обычно активно нарастает. Однако в этом году в море Беллинсгаузена вблизи Антарктического полуострова образовался необычно большой ледяной «провал».

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Спутниковые наблюдения показали, что в регионе не хватает около 650 тысяч квадратных километров морского льда по сравнению со средними показателями за 1991–2020 годы. Для сравнения: эта площадь немного превышает территорию Украины.

Учёный из Университета Тасмании Уилл Гоббс заявил, что отсутствие льда вызывает у него серьёзную обеспокоенность. По его словам, нынешний сезон стал уже третьим за последние четыре года, когда уровень морского льда в этом районе остается очень низким.

Исследователи пока не могут окончательно объяснить причины таких изменений. По словам Гоббса, таяние льда, вероятно, связано с изменениями в океане. В то же время ученые пытаются выяснить, какую роль в этом процессе играет глобальное потепление.

Если раньше площадь морского льда в Антарктиде сокращалась значительно медленнее, чем в Арктике, то в последние годы ситуация заметно изменилась. После рекордно низкого показателя 2016 года подобные рекордные минимумы наблюдались также в 2022 и 2023 годах.

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Физический океанограф Эдвард Доддридж отметил, что такие тенденции уже не являются неожиданностью для ученых. По его словам, с ростом глобальной температуры площадь морского льда в мире будет сокращаться.

Сокращение ледяного покрова может иметь серьезные последствия для экосистемы Антарктиды. Морской лёд является важной средой обитания для криля, пингвинов и других видов. Кроме того, он помогает регулировать климатические процессы и защищает шельфовые ледники от воздействия океана.

Особое внимание ученые уделяют леднику Туейтс, известному как «Ледник Судного дня». Исследователи предупреждают, что его шельфовый ледник может разрушиться. Его разрушение может привести к повышению уровня моря примерно на 65 сантиметров в течение следующих столетий.

Ледник Туейтс быстро теряет массу с 1980-х годов и является важной частью Западно-Антарктического ледникового щита. Учёные считают, что разрушение Западно-Антарктического ледникового щита относится к экологическим «точкам невозврата», которых человечество стремится избежать.

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Напомним, на краю ледника Тейлора в Антарктиде есть место, где белый лед выглядит так, будто «кровоточит». Ранее мы рассказывали, что на самом деле вызывает этот эффект.

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