Учёные нашли неожиданное применение тыквенной кожуре: она помогает дольше сохранять продукты

Тыквы / © Associated Press

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Японские исследователи разработали новый натуральный материал для хранения пищевых продуктов, который изготавливают из тыквенной кожуры. По словам авторов работы, такая технология может помочь продлить срок хранения овощей и фруктов, а также сократить использование пластиковой упаковки и количество пищевых отходов.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование было проведено командой из Университета Кюсю. Учёные отмечают, что уже давно работают над созданием экологичных материалов, способных продлевать срок годности сельскохозяйственной продукции и одновременно снижать зависимость от пластика на основе нефти.

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Для создания нового материала исследователи использовали тыквенную кожуру, которую обычно выбрасывают, хотя она съедобна. Сначала её обработали под высоким давлением и при высокой температуре, после чего подвергли лиофилизации. В результате получили углеродные квантовые точки — чрезвычайно мелкие частицы черного порошка, перспективность которых для упаковки пищевых продуктов уже была продемонстрирована в предыдущих исследованиях.

Затем углеродные квантовые точки смешали с растительными волокнами и желатином, создав новый упаковочный материал. Его протестировали на помидорах черри, сравнив с обычной пластиковой упаковкой и хранением без какой-либо упаковки.

Результаты эксперимента. Фото: Университет Кюсю

Через 20 дней эксперимента учёные выяснили, что покрытие на основе тыквенной кожуры лучше сохраняло помидоры, чем хранение без упаковки. Кроме того, новый материал превзошёл обычную пластиковую плёнку по способности блокировать ультрафиолетовое излучение, подавлять развитие микроорганизмов и поддерживать антиоксидантные свойства плодов. В то же время пластик более эффективно удерживал влагу.

Исследователи также проверили безопасность разработки. Лабораторные испытания показали, что материал не является токсичным при концентрации менее 2 мг/мл. Само покрытие содержит ещё меньшее количество вещества и имеет толщину около 0,01 миллиметра. Учёные добавляют, что контакт с ним можно ещё больше уменьшить, если перед употреблением помыть овощи или снять покрытие.

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По словам авторов работы, новый материал подходит не только для изготовления упаковочной пленки. Его также можно наносить в виде спрея, обрабатывая отдельные участки фруктов и овощей. Такой подход потенциально поможет ещё больше сократить использование упаковочных материалов.

Учёные отмечают, что кожура тыквы составляет примерно 10–12% массы плода, но в основном попадает в отходы. В отличие от традиционной антимикробной упаковки, которая часто содержит металлические наночастицы, в частности оксид цинка или серебро, новый материал производят из растительного сырья. В ходе исследования он продемонстрировал хорошую биосовместимость в концентрациях, необходимых для контакта с пищевыми продуктами.

Несмотря на обнадеживающие результаты, технология пока не готова к широкому применению. Пока что её тестировали только на помидорах и исключительно в лабораторных условиях в течение 20 дней. Следующим этапом станет тестирование материала на других продуктах, добавление натуральных компонентов для усиления защиты, в частности от плесени, а также работа над расширением масштабов производства.

Еще одна особенность углеродных квантовых точек, входящих в состав материала, заключается в том, что они светятся под действием ультрафиолетового излучения. По мнению исследователей, в будущем это свойство можно будет использовать для создания надписей или изображений непосредственно на пищевой упаковке.

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