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Ученые назвали дату конца человечества с вероятностью 95%: сколько времени еще осталось
Математики определили с вероятностью 95%, сколько еще просуществует человечество.
Математики попытались оценить, сколько времени еще может просуществовать человечество, использовав так называемый «аргумент судного дня» — статистическую модель, которая уже много лет вызывает споры среди ученых.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Расчет начинается с оценки, что за всю историю человечества на Земле прожило около 117 миллиардов человек. Исследователи предполагают, что современные люди занимают случайное место в истории человечества, а не живут на его чрезвычайно раннем этапе.
Согласно этой модели, существует 95-процентная вероятность того, что 117 миллиардов людей, которые уже жили, составляют не менее 5% всех людей, которые когда-либо будут существовать. Исходя из этого, математики подсчитали, что общая численность человечества может составить около 2,34 триллиона человек.
С учетом современных показателей рождаемости человечество достигнет этого показателя примерно через 17 100 лет. Сторонники теории считают это статистическим верхним пределом будущего человечества и утверждают, что существует 95-процентная вероятность исчезновения человеческого вида в течение этого периода, независимо от причины.
В то же время многие учёные скептически относятся к такому подходу. Критики отмечают, что модель основана на слишком упрощенных допущениях и не учитывает развитие технологий, возможную колонизацию других планет или другие факторы, способные кардинально изменить будущее цивилизации.
Отмечается, что «аргумент судного дня» основан на принципе Коперника — идее о том, что люди не занимают особого или привилегированного положения во Вселенной.
Ранее исследователи из Миланского университета в работе, опубликованной в мае, смоделировали сценарий резкого сокращения населения мира. При условии, что устойчивая вместимость Земли внезапно сократится примерно до двух миллиардов человек из-за масштабных экологических кризисов, модель показала возможное сокращение населения планеты вдвое к 2064 году. Авторы подчеркнули, что это не прогноз, а иллюстративный математический сценарий.
Напомним, ранее новые научные данные поставили под сомнение распространенное мнение о том, что образ жизни является главным фактором долголетия.