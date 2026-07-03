Учёные нашли останки гигантских осьминогов, которые могли достигать 19 метров: на кого они охотились

Осьминог. Фото: Альберт Кок

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Ископаемые челюсти, найденные в меловых породах, свидетельствуют о том, что около 100 миллионов лет назад в океанах могли обитать гигантские осьминоги, которые по размерам значительно превосходили современных представителей этой группы. Учёные предполагают, что они были активными хищниками и могли занимать одно из самых высоких мест в морских пищевых цепях.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Авторы работы отмечают, что осьминоги относятся к животным, которые очень редко оставляют после себя окаменелости. Причина заключается в том, что их тело почти полностью состоит из мягких тканей и не имеет костей или панциря, которые могли бы сохраняться миллионы лет. Именно поэтому найденные хитиновые клювы, или челюсти, стали важным источником информации о древних головоногих моллюсках.

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Исследовательская группа под руководством Шина Икегами из Университета Хоккайдо совместно с коллегами из Японии и Германии проанализировала 27 ископаемых челюстей из позднемеловых отложений Японии и острова Ванкувер. Пятнадцать из них были известны ранее, однако учёные пересмотрели их классификацию. Еще 12 челюстей удалось обнаружить внутри породы с помощью высокоточной цифровой томографии без механического раскалывания камня.

По результатам исследования, окаменелости принадлежали плавниковым осьминогам рода Nanaimoteuthis, которые жили примерно от 100 до 72 миллионов лет назад. По оценкам ученых, вид Nanaimoteuthis jeletzkyi мог достигать в длину от 3 до 8 метров, тогда как самый крупный представитель — Nanaimoteuthis haggarti — мог вырастать примерно до 7–19 метров. Даже нижняя граница этой оценки превышает размеры любого современного подтвержденного вида осьминогов.

Учёные обратили особое внимание на состояние ископаемых клювов. На них обнаружили характерные следы износа — сколы, притупление и неравномерное стирание. Авторы исследования считают, что такие повреждения могли возникать при регулярном разгрызании твёрдой добычи. По аналогии с современными осьминогами это может свидетельствовать о том, что древние головоногие использовали клюв для измельчения панцирей или других твёрдых тканей.

По мнению исследователей, такие особенности позволяют предположить, что крупные Nanaimoteuthis были активными морскими хищниками и могли конкурировать за экологическую нишу с крупными позвоночными обитателями меловых морей. В то же время авторы подчеркивают, что это не означает, будто найдены прямые доказательства охоты на крупных морских рептилий.

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Учёные также отмечают, что оценки длины тела основаны не на полных окаменелых останках, а на соотношении размеров клюва и тела современных осьминогов. Поэтому максимальная оценка в 19 метров является модельным расчётом, а не непосредственным измерением. Несмотря на это, даже самые консервативные оценки свидетельствуют о том, что эти животные были значительно крупнее любого современного осьминога.

Авторы работы считают, что это открытие помогает по-новому оценить экосистемы мелового периода. Поскольку мягкотелые организмы практически не сохраняются в ископаемой летописи, их роль в древних морях могла быть существенно недооценена. Новые находки свидетельствуют о том, что наряду с акулами и морскими рептилиями важными хищниками могли быть и гигантские плавниковые осьминоги.

Напомним, в ходе исследования Тихого океана на глубине около 6200 метров учёные обнаружили загадочные чёрные коконы. Анализ показал, что внутри находился ранее неизвестный науке вид плоских червей.

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