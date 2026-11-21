Учёные обнаружили следы древних людей в тропических лесах Китая / © tsn.ua

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Международная группа ученых обнаружила доказательства того, чтоHomo erectus могли жить в густых тропических лесах южного Китая значительно дольше, чем считалось ранее. Новое исследование меняет представления о способности древних людей приспосабливаться к сложным природным условиям.

Об этом сообщает New Atlas со ссылкой на исследование ученых австралийского Университета Маккуори и их коллег из Китая и Европы.

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Ранее антропологи предполагали, чтоHomo erectus в основном заселял открытые равнины и лесистые местности, избегая густых тропических лесов. Считалось, что такие территории были слишком сложными для передвижения, охоты и длительного проживания.

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Однако анализ окаменелых зубов показал, что представители этого вида обитали на юге Китая примерно 324–184 тысячи лет назад. Это означает, что они оставались в регионе примерно на 200 тысяч лет дольше, чем предполагали учёные.

Исследователи изучили восемь зубов Homo erectus и тысячи останков животных, найденных в пещерах Басянь и Насянь. Для определения возраста находок использовали пять независимых методов датировки.

Химический состав зубной эмали также помог установить, что древние люди не ограничивались одной территорией. Вероятно, они преодолевали значительные расстояния через горные тропические леса, в частности могли перемещаться в направлении современного северного Вьетнама и материковой части Юго-Восточной Азии.

По словам профессора Киры Вестей из Университета Маккуори, это открытие имеет важное значение для понимания истории Homo erectus и причин его исчезновения.

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Учёные отмечают, что это первое убедительное прямое доказательство проживания другого вида древних людей, помимо Homo sapiens, в экосистеме тропических лесов.

Homo erectus существовал почти два миллиона лет, однако причины его вымирания до сих пор окончательно не выяснены.

Напомним, ранее в Египте археологи раскопали каменные и глиняные гробы, человеческие захоронения, золотые языки, фигурки и другие погребальные предметы. Исследователи предполагают, что этим некрополем пользовались представители среднего класса, проживавшие вблизи важного торгового пути, ведущего в долину Вади-эль-Натрун, где добывали соль для мумификации.

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