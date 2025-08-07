Учёные планируют отправить нанокорабль в чёрную дыру: сколько лет продлится полёт

Черная дыра / © NASA

Реклама

Группа ученых выдвинула смелую идею отправить межзвездную миссию прямо в сердце далекой черной дыры. Этот план, напоминающий научную фантастику, может революционизировать наше понимание физики, но требует разработки технологий, которых пока не существует.

Об этом сообщает Daily Mail.

Детали новаторского проекта

Профессор Козимо Бамби из Университета Фуданя в Шанхае предложил отправить в черную дыру крошечный космический аппарат, так называемый нанокорабель. Он будет состоять из микрочипа, прикрепленного к легкому парусу. Вместо традиционного топлива этот корабль будут разгонять лазеры, размещенные на Земле, до скорости, достигающей трети скорости света.

Реклама

Профессор Бамби признает, что сегодня такой проект чрезвычайно дорог, стоя до 1 триллиона фунтов стерлингов только на лазерную систему. Однако он оптимистично прогнозирует, что в течение 20-30 лет благодаря развитию технологий стоимость может снизиться до примерно 1 миллиарда фунтов стерлингов, что является типичным бюджетом для современных крупных космических миссий.

Ключевые препятствия и потенциальные открытия

Самая большая проблема заключается в поиске подходящей черной дыры. Ученые надеются, что смогут обнаружить одну из них в 20-25 световых годах от Солнечной системы. При таком расстоянии миссия будет длиться около столетия — 70-80 лет на дорогу и еще 20-25 лет на передачу данных обратно на Землю. Ближайшая известная черная дыра находится на расстоянии 1560 световых лет, что делает ее недостижимой для этой миссии.

Если удастся найти подходящий объект, миссия позволит исследовать гравитационное поле черной дыры и проверить теорию общей относительности Эйнштейна в экстремальных условиях. Ученые надеются найти отклонение от теории, которая может изменить наше представление о физике.

Напомним, американский ученый предложил две провокативные идеи, которые могут помочь наконец-то разгадать главную тайну Вселенной — происхождение темной материи. Эти впечатляющие гипотезы бросают вызов обычным представлениям о физике.