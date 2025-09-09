Учёные показали млекопитающее, которое не стареет: как оно выглядит

Голый землекоп

Эти необычные грызуны давно удивляют ученых своим уникальным долголетием . В отличие от обычных мышей, обитающих в среднем 5 лет, голые землекопы могут прожить до 30 лет. Самая старая особь дожила до 39 лет.

Т4.

Этот феномен противоречит известным законам старения, согласно которым смертность должна возрастать с возрастом. Однако у голых землекопов этот показатель остается стабильным, что свидетельствует об их устойчивости к старению.

Исследователи обнаружили, что главный секрет долголетия этих животных кроется в гене, ответственном за выработку высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (ВМГК). Это вещество производится организмом землекопа в больших количествах.

В 2023 году ученые успешно ввели этот ген мышам. Результат был поразительным: мыши с этим геном жили гораздо дольше и имели лучшее здоровье.

Кроме того, ВМГК, вероятно, объясняет поразительную стойкость голых землекопов к раку. Эти грызуны почти никогда не болеют раком, а их клетки становятся склонными к раковому перерождению только при отсутствии ВМГК. У мышей, которым ввели ген, также усилилась защита от онкологических заболеваний.

Хотя до использования этих знаний в медицине для человека еще далеко, ученые полны оптимизма. Они считают, что изучение адаптаций долгоживущих видов может помочь человечеству в борьбе со старением и болезнями.

