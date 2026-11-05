Учёные приблизились к разгадке тайны жизни на Марсе: что показало исследование

Возможна ли жизнь на Марсе? / © Associated Press

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Американские учёные выяснили, что некоторые земные микроорганизмы способны не только выживать, но и размножаться в условиях, приближённых к тем, что существуют под поверхностью Марса. Это открытие может изменить представления о том, где именно следует искать внеземную жизнь.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Applied and Environmental Microbiology.

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Исследователи из Университета Флориды провели эксперимент с микроорганизмами Haloferax volcanii, относящимися к экстремофилам — организмам, способным существовать в чрезвычайно суровых условиях. На Земле их можно встретить, в частности, в Мертвом море и Большом Соленом озере в американском штате Юта.

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В лаборатории учёные создали среду, частично воспроизводящую условия под поверхностью Красной планеты. В течение 180 дней микроорганизмы находились в бескислородной среде с высоким содержанием углекислого газа и концентрацией соли, в семь раз превышавшей соленость морской воды.

Несмотря на такие условия, микробы продолжали расти и размножаться, хотя и значительно медленнее, чем в привычной среде.

Ключевую роль в их выживании сыграли нитраты и перхлораты — химические соединения, которые также встречаются на Марсе. Микроорганизмы использовали их вместо кислорода для получения энергии. В то же время колонии, не получавшие ни одного из этих веществ, не демонстрировали заметного роста.

Учёные также заметили, что микробы образовывали биоплёнки — защитные скопления, покрытые слизистым слоем. Вероятно, именно они помогали организмам удерживать воду даже при чрезвычайно высокой солености.

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Означает ли это, что на Марсе есть жизнь?

Ведущий автор исследования доктор Адам Робинсон подчеркнул, что результаты эксперимента не доказывают существование жизни на Марсе в настоящее время. Однако они свидетельствуют о том, что в неглубоких подземных слоях планеты потенциально могут существовать условия, пригодные для жизнедеятельности микроорганизмов.

По словам учёного, если когда-то на Марсе существовала жизнь, некоторые организмы могли постепенно приспособиться к всё более суровым условиям в течение миллиардов лет эволюции.

В то же время исследователи признают, что лабораторный эксперимент не воспроизводил всех марсианских условий. В частности, микробы выращивали при температуре +21 °C, тогда как средняя температура на Марсе составляет около −60 °C, а вблизи полюсов может опускаться до −153 °C.

Кроме того, хотя под поверхностью планеты теоретически могут существовать резервуары с жидкой водой, их наличие пока не подтверждено.

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В настоящее время команда продолжает эксперименты при более низких температурах и давлении, постепенно приближая лабораторные условия к реальной среде Марса.

Напомним, что Земля неожиданно обзавелась ещё одним спутником — астероидом размером примерно со стиральную машину. Космический объект попал под влияние земного притяжения ещё в конце апреля 2026 года, однако астрономы обнаружили его лишь четыре месяца спустя.

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