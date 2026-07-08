Учёные выяснили, кого дикие животные боятся больше, чем львов: ответ удивил

Львы / © iStock

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Для большинства диких животных люди оказались страшнее львов .Именно к такому выводу пришли ученые после экспериментов в Южной Африке, которые показали, что млекопитающие гораздо сильнее реагируют на человеческие голоса, чем на звуки одного из самых опасных хищников саванны.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Согласно результатам исследования, почти 95% видов животных африканской саванны испытывают гораздо больший страх перед человеком, чем перед львами.

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Чтобы проверить это, ученые провели эксперимент в Национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке, где обитает самая большая в мире популяция львов. Возле водопоев они установили камеры и громкоговорители, через которые транслировали записи человеческих разговоров на языках тсонга, северного сото, английском и африкаанс. Кроме того, воспроизводили звуки охоты людей — выстрелы и лай собак, а также для сравнения использовали записи рычания и вокализации львов.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за поведением 19 видов млекопитающих, среди которых были слоны, носороги, жирафы, леопарды, гиены, зебры и бородавочники. Выяснилось, что почти все они примерно в два раза чаще покидали водопои после человеческих голосов, чем после звуков львов или охоты.

Биолог Майкл Клинчи из Западного университета Канады пояснил, что страх перед людьми является чрезвычайно сильным и характерным для большинства диких животных. По его словам, ранее существовало предположение, что животные могут постепенно привыкать к присутствию человека, если он не представляет для них непосредственной угрозы, однако результаты исследования этого не подтвердили.

Во время работы произошёл и неожиданный инцидент. Один из слонов настолько бурно отреагировал на записи львиных звуков, что напал на оборудование учёных и разбил одну из камер.

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Позже ученые решили выяснить, наблюдается ли аналогичное поведение в других частях мира. Исследование, опубликованное в 2024 году в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что кенгуру, валлаби и другие австралийские сумчатые также боятся людей больше, чем любых естественных хищников. Это особенно показательно, ведь люди появились в Австралии значительно позже, чем африканские животные начали сосуществовать со львами.

Авторы исследования отмечают, что подобная закономерность уже фиксировалась в Африке, Азии, Европе, Северной Америке и Австралии. На всех этих континентах дикие животные сильнее всего реагировали именно на человеческие голоса, воспринимая человека как самую большую опасность.

Учёные отмечают, что постоянный страх перед людьми может влиять на поведение животных и даже изменять его на протяжении многих поколений. В то же время эти выводы могут помочь защитникам природы. В частности, исследователи планируют использовать записи человеческих голосов в районах активного браконьерства в Южной Африке, чтобы отпугивать животных от опасных мест и способствовать сохранению южного белого носорога, находящегося под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее мы сообщали, что секрет формирования современного человеческого интеллекта оказался гораздо сложнее, чем предполагали классические теории эволюции, а ключевую роль в этом процессе сыграли внезапные генетические скачки и неожиданные гастрономические привычки наших предков.

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