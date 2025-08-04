Учёный проанализировал 5000 лет истории и дал неутешительный ответ: грозит ли человечеству крах

Ученый проанализировал 5000 лет истории и дал неутешительный ответ

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Масштабное историческое исследование 5000 лет цивилизации, в котором проанализировано крушение более 400 обществ, доказывает, что человечество движется к самоуничтожению.

Об этом сообщил научный сотрудник Кембриджского университета Люк Кэмп в интервью The Guardian .

«Мы не можем назвать дату Судного дня, но, изучая 5000 лет цивилизации, мы можем понять траектории, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — и самоуничтожение самое вероятное», — отметил Кемп.

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«Олигархи-Голиафы» и причины краха

По мнению исследователя, историю цивилизаций можно описать как историю «организованной преступности» — «Голиафов», создающих монополию на ресурсы посредством насилия. Со временем эти империи и королевства разрушаются под собственным весом из-за неравенства и алчности элит.

«Когда элиты извлекают больше богатства людей и земли, они делают общества более хрупкими», — объясняет Кемп. Это приводит к коррупции, обнищанию масс, ухудшению экологии и принятию неразумных решений, что делает общество уязвимым перед такими потрясениями, как болезни, войны или изменения климата.

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Мировой «Голиаф» и путь к спасению

Кемп утверждает, что сейчас мы живем в эпоху «единого, взаимосвязанного глобального Голиафа», действующего в рамках капитализма. Он считает, что коллапс может быть вызван продовольственным кризисом, угрозой ядерной войны и изменением климата.

Исследователь выделяет лидеров, приближающих этот финал. Он назвал Дональда Трампа «хрестоматийным нарциссом», Владимира Путина — «холодным психопатом», а Си Цзиньпина — «мастером-макиавеллистом-манипулятором».

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Чтобы избежать полного коллапса, Кемп предлагает создать «настоящие демократические общества», уравнять все формы власти и обложить богатых. По его мнению, эта цель не является недостижимой.

«Мы — от природы социальный, альтруистический, демократический вид, и все у нас есть интуиция, что не хотим доминировать», — заключает ученый.

Напомним, известный астроном из Гарварда Ави Лоэб выразил серьезные опасения в связи с межзвездным объектом 3I/ATLAS, мчащимся через Солнечную систему и может оказаться инопланетным аппаратом. Ученый предполагает, что этот объект может не просто наблюдатель, а настоящий космический зонд или даже вооруженный корабль.