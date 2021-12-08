Удаление сообщений по дате, запрет скриншотов и анонимные комментарии: Telegram выпустил масштабное обновление

Теперь можно изменить цветовую тему всего приложения, а не отдельных чатов.

Мессенджер Telegram выпустил очередное масштабное обновление. Теперь можно защитить свой контент от нежелательного распространения, удалить сообщения по дате или определенному периоду или оставить анонимные комментарии в группах и чатах.

Об этом сообщила прессслужба Telegram.

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Защита контента в группах и каналах

Теперь создатели каналов и групп могут запретить подписчикам сохранять фотографии и видео, пересылать сообщения и делать снимки экрана. Это облегчает контроль над распространением контента, который вы хотите показать конкретному человеку или группе лиц.

Удаление переписки за определенный период

Пользователи Telegram теперь могут полностью контролировать историю своей переписки и бесследно удалять сообщения для всех участников беседы за определенный день или период. Удаление сообщений за определенные дни доступно только в личных чатах, однако в любом чате можно настроить автоматическое удаление сообщений через день, неделю или месяц после публикации.

Управление подключенными устройствами

Вы можете использовать Telegram из всех устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню Устройства в настройках. Новая кнопка в этом разделе поможет мгновенно зайти в телеграммы на компьютере или через браузер. Кроме того, теперь можно выбрать, через какой период неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах.

Анонимные комментарии в публичных группах

Чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, можно отправлять сообщения в групповых чатах от имени одного из своих каналов.

Новые способы авторизации через звонок

На некоторых устройствах возможен быстрый вход без СМС с помощью ввода последних цифр номера, с которого поступил звонок от Telegram.

Глобальные цветовые темы

В предыдущем обновлении Telegram представил 8 новых цветовых тем, которые можно установить для личных чатов. Теперь эти же темы можно применить и для всей программы Telegram для Android (приложение для iOS уже поддержало их раньше).

Напомним, компания Nord Security обнародовала ежегодный отчет по использованию паролей по всему миру. Следовательно, в Украине большинство "ключей" можно сломать менее чем через секунду. Самым популярным среди других оказался пароль "qwerty", который украинцы использовали в этом году более 376 тыс. раз.

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