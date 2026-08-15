Фотограф / © pexels.com

Реклама

Развитие искусственного интеллекта делает публикацию обычных снимков в соцсетях потенциально опасным. Современные нейросети способны легко определить расположение вашего дома, офиса или места отдыха, опираясь только на мельчайшие детали фона.

Об этом сообщает издание Popular Science.

Реклама

Как ИИ распознает локации

Если раньше для защиты приватности достаточно было удалить метаданные (EXIF) из файла изображения, то сегодня алгоритмы анализируют содержание кадра. Чат-боты типа ChatGPT, Gemini и Claude сканируют миллионы изображений, обзоров и карт. Они быстро идентифицируют объекты по следующим косвенным признакам:

Реклама

Архитектура и вывески: заведения, дизайн фасадов или уличной инфраструктуры.

Природные элементы: виды деревьев, растительность, рельеф и характерные особенности побережья.

Подробности дорожного движения: модельный ряд автомобилей, дорожная разметка, знаки или цвет такси.

Во время тестирования нейросети успешно распознали улицу в Лондоне за фасадами домов и транспортом, а также правильно определили страну по фото пустой дороги среди леса.

Чем это чревато

Преступники, мошенники и хакеры могут использовать найденные ИИ данные против вас. Зная ваше точное местонахождение, злоумышленники могут подделать бронирование в отеле, создать убедительную схему фишинга или отследить ваши ежедневные перемещения.

Что удалить и как защитить приватность

Чтобы не дать алгоритмам и злоумышленникам шанс вычислить вашу геопозицию, эксперты советуют придерживаться следующих правил:

Замазывайте и кадрируйте детали: с помощью графических редакторов размывайте или пикселируйте задний план, опознавательные знаки, названия ресторанов или номера домов. Для публичных профилей обрезайте фото как можно теснее, оставляя нейтральный фон.

Ограничьте доступ в соцсетях: в Facebook выбирайте показ сообщений только для «Друзей». В Instagram переведите аккаунт в приватный режим через настройки конфиденциальности.

Используйте защищенные мессенджеры: отправляйте личные фото в WhatsApp или аналогичных сервисах, где контент доступен только выбранным контактам.

Напомним, во время испытаний Mythos 5 от Anthropic и GPT-5.6-Sol от OpenAI самостоятельно применяли обманные тактики, создавали фальшивые аккаунты и пытались получить доступ к онлайн-системам. Эксперимент проводили в намеренно ослабленной среде, чтобы проверить границы автономного поведения современных моделей.

Реклама

Новости партнеров