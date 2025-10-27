Удар астероида мощностью 40 атомных бомб создал в Китае огромный кратер

Кратер Цзиньлинь / © Interesting Engineering

В китайской провинции Гуандун ученые нашли доказательства падения огромного астероида, около 10 тысяч лет назад образовавшего кратер диаметром почти 800 метров.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

Кратер Цзиньлинь, расположенный недалеко от города Чжаоцин, стал лишь пятым подтвержденным местом падения метеорита в Китае и первым — в южном регионе страны. Исследователи считают, что астероид диаметром около 30 метров вызвал взрыв мощностью 600 тысяч тонн тротила, что эквивалентно сорока атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму.

По словам одного из авторов исследования, Чэня Мина из Центра передовых исследований высоких давлений и технологий, это столкновение могло существенно повлиять на ландшафты и климат региона, повлекшие изменения в экосистемах и среде обитания.

Находка, описанная в журнале Matter and Radiation at Extremes, открывает новые возможности изучения доисторических космических ударов. Ранее все известные кратеры в Китае обнаруживались только на северо-востоке – в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.

Чтобы подтвердить происхождение кратера, ученые исследовали образцы кварца и обнаружили микроскопические деформации - так называемые планарные структуры, возникающие только при мощных взрывах, вызванных столкновением с небесными телами.

Пока команда планирует продолжить исследование, чтобы точно определить возраст кратера и оценить масштабы последствий падения.

"Даже после тысячелетий мы все еще можем видеть отпечатки катастроф, когда-то менявших лицо Земли", - отметил Мин.