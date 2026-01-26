Удар гигантского астероида мог деформировать Луну изнутри – ученые

Луна / © unsplash.com

Огромный астероидный удар в далеком прошлом мог буквально переформатировать внутреннее строение Луны. К такому выводу подтолкнули новые результаты анализа изотопного состава калия в образцах базальтовых пород, доставленных на Землю китайской миссией Chang’e 6 из бассейна Южный полюс Эйткен.

Об этом пишет издание Space.com.

Эти данные предоставили доказательства того, что именно катастрофическое столкновение, создавшее эту гигантскую ударную структуру, явилось ключевым фактором формирования асимметрии между ближней и далекой сторонами Луны.

Огромная полоса Южного полюса — бассейна Эйткена шириной 2500 километров простирается и на обратную сторону Луны. Это одна из самых крупных ударных структур в Солнечной системе, ее возраст составляет 4,2-4,3 миллиарда лет. То есть, она намного старше лунных морей, возраст большинства из которых составлял 3,6 миллиарда лет.

Группа под руководством Хэн Ци Тяня из Института геологии и геофизики Китайской академии наук в Пекине проанализировала образцы лунного базальта, доставленные «Чанье-6». Ученые обнаружили, что соотношение более тяжелого изотопа калия, калия-41, к калию-39 выше в образцах из бассейна Южный полюс-Эйткен, чем в образцах с близкой стороны Луны, собранных миссиями «Аполлон» и доставленных лунными метеоритами.

Ученые считают, что это соотношение может быть следствием катастрофического удара, сформировавшего бассейн Южный полюс-Эйткен. Интенсивная температура и давление удара настолько сильно нагрели кору и мантию Луны, что многие присутствующие летучие элементы, включая калий, испарились и улетели в космос.

Это подтверждают и предварительные исследования: аппарат «Чанье-6» уже обнаружил, что мантия на оборотной стороне содержит меньше воды, чем на ближней. Поскольку более легкий изотоп калия-39 был бы более склонен к испарению, чем более тяжелый изотоп, столкновение привело к увеличению соотношения калия-41 к калию-39.

1 июня 2024 года аппарат Chang’e 6 совершил посадку в кратере Аполлон диаметром 537 км, расположенном внутри бассейна Южный полюс Эйткен. Спустя 25 дней после посадки миссия успешно доставила на Землю ценные образцы лунной почвы и пород. С тех пор китайские ученые подробно исследуют эти материалы, пытаясь понять, почему геологическая история далекой стороны Луны столь разительно отличается от ближней.

