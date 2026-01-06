Удивила даже ученых: рыбаки поймали уникальную "золотую" акулу с редкой мутацией

Золотая акула. Фото: Parismina Domus Dei

У побережья Коста-Рики ученые зафиксировали уникальный для морской биологии случай — «золотую» акулу-няньку с чрезвычайно редким сочетанием генетических нарушений пигментации. Речь идет об акуле вида Ginglymostoma cirratum, которую в августе 2024 года поймали и впоследствии отпустили спортивные рыбаки в Карибском море.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Необычную акулу выловили 10 августа вблизи Национального парка Тортугеро на глубине примерно 37 метров. Рыбак Хуан Пабло обратил внимание на яркую желто-оранжевую окраску тела и полностью белые глаза животного. Он сфотографировал акулу, измерил ее и отпустил невредимой. Впоследствии фотографии появились в соцсетях благодаря местной экотуристической компании.

Снимки заинтересовали морских биологов. Исследователи установили, что необычный цвет объясняется сочетанием двух редких аномалий — альбинизма, при котором отсутствует темный пигмент, и ксантизма, что проявляется избытком желтого пигмента. Такое комбинированное состояние известно как альбино-ксантохромизм. Выводы ученых были опубликованы в августе 2025 года.

Несмотря на чрезвычайно яркую окраску, которая могла бы затруднять выживание, акула достигла полной зрелости. Ее длина составляла около двух метров, что свидетельствует о возрасте не менее десяти лет. Ранее альбино-ксантохромизм преимущественно фиксировали у птиц и значительно реже — у морских животных. Для акул-нянек это первый задокументированный случай сочетания двух таких мутаций одновременно.

Ученые не исключают, что на появление редкой окраски могли повлиять и условия окружающей среды. Они отмечают необходимость дальнейших исследований, ведь океан остается малодоступным для наблюдений, и подобные генетические особенности могут быть более распространенными, чем кажется.

Напомним, в Калифорнии дайверу удалось снять на видео одно из самых загадочных существ океана — короля лососей.