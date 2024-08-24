Удивительная археологическая находка: ученые узнали, как древние египтяне наблюдали за звездами

В египетской провинции Кафр-эль-Шейх при раскопках храма богини-кобры Уаджит, считавшейся покровительницей власти фараона, археологи обнаружили древнюю обсерваторию. Ученые считают, что это место было крупным ритуальным центром древних египтян, которые построили его в VI веке до н.э.

Об этом пишет Heritage Daily со ссылкой на пресс-релиз Министерства туризма и древностей Египта.

Обсерватория была построена из глиняного кирпича и использовалась для астрономических наблюдений и фиксации их результатов. Особых успехов древние астрономы добились в наблюдениях за движением Солнца, Луны и планет. Они записывали время появления объекта наблюдения на небе и его заходе, а также изменения лунных фаз. Астрономия также имела большое значение в установлении даты религиозных праздников и для отсчета времени. В частности, среди найденных в обсерватории артефактов есть солнечные часы, которые показывали время с помощью тени от Солнца.

В центральном зале обсерватории была найдена каменная платформа, которую украшали изображения астрономических измерений восхода и заката в разное время года.

Исследователи также обнаружили древние измерительные инструменты, предметы культа и керамическую посуду, которая, вероятно, использовалась как для ритуалов, так и в повседневной жизни.

По словам ученых, обнаруженная обсерватория является удивительной археологической находкой и крупнейшим подобнім сооружением из всех найденных до сих пор. Дальнейшее ее исследование может пролить свет на до сих пор неизвестные научные и религиозные практики древних египтян.

Напомним, в реке Нил найдены утерянные резные изображения деда Тутанхамона и других фараонов. Находка предоставляет "новую историческую информацию" об их легендарном правлении в течение нескольких эпох

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