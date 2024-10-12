Удивительная малышка весом больше тонны: ученые засняли редкого горбатого кита (фото, видео)

Группе исследователей из благотворительной природоохранной организации Ocean Culture Life (OCL) посчастливилось увидеть в южной части Тихого океана возле Полинезии полностью белого детеныша горбатого кита вместе с его родителями. И хотя горбатые киты каждый год приплывают в Полинезию для брачных игр и рождения потомства, встретить среди них альбиноса – это большая редкость и удача.

Об этом пишет IFLScience.

Абсолютно белую новорожденную самку впервые заметили в августе. Считается, что это первый горбатый кит альбинос, родившийся в водах королевства Тонга, где-то около острова Вавау. Джоно Аллен, гид и фотограф OCL, назвал встречу с белым детенышем горбатого кита "впечатлением всей жизни и удачей, которую невозможно передать словами".

Аллену удалось завоевать доверие матери-кита, копируя ее движения.

"Мать, тронутая спокойной энергией Джоно, медленно подняла своего детеныша на поверхность, позволив малышке взаимодействовать с нами. Наблюдение за этим молчаливым общением ощущалось как часть древнего ритуала и мост взаимопонимания между видами", — написал фотограф дикой природы Мэтт Портеус.

Вполне уместно, что очаровательную малышку назвали Махина, что означает "Луна" на тонганском языке. Ее белая окраска – это следствие одного из генетических отклонений (альбинизма или лейкизма), когда в организме полностью или частично отсутствует пигмент меланин.

Несмотря на генетические отклонения внешность Махины представляет собой завораживающее зрелище. Однако исследователи считают, что такая приметная окраска может сделать ее более уязвимой для хищников, несмотря на то, что родители яростно ее защищают.

Напомним, в лабиринте внутренних вод между штатом Вашингтон и Британской Колумбией, который называется Салишское море, заметили кита без хвоста. Потеря плавников, используемых для движения, похоже, стала смертельным приговором для животного.

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