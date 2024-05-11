Удивительная находка: в Италии откопали древний некрополь (фото)

В Италии близ Неаполя археологи обнаружили древний некрополь, который использовался для захоронения умерших около 2800 лет назад, незадолго до основания Рима.

Об этом сообщает Live Science.

Открытие некрополя дает исследователям более широкое представление о культурах железного века, существовавших здесь до римского владычества.

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В удивительные находки возле городка Аморози входят 88 захоронений мужчин и женщин в "ямных гробницах". Мужчин, как правило, хоронили с оружием, а женщин ложили в могилы в бронзовых украшениях – браслеты, подвески, броши-фибулы, а также куски янтаря и обработанной кости.

Археологи также нашли много глиняных ваз разных форм. Их обычно ставили в гробницах возле ног умерших.

Как рассказывают ученые, некрополь находился на территории, которую через несколько сотен лет заняли самниты. Это народ-частый враг ранних римлян, которые поселились в 161 км оттуда в 753 году до нашей эры, во времена железного века. Римляне были достаточно агрессивны и постоянно вели войны с соседями. В частности, воевали против этрусских городов-государств и других латиноязычных народов. В 4 веке до нашей эры римляне устроили ряд войн против самнитов, которые в основном жили юго-восточнее Рима в горном регионе Апеннин. Римляне одержали победу, ассимилировав самнитов после 290 года до нашей эры.

По оценкам археологов, основатели некрополя принадлежали к так называемой культуре "ямных могил", которая существовала на протяжении железного века на большинстве территорий центра и юга Италии.

На Некрополь натолкнулись случайно, когда исследовали местность перед строительством новой электростанции. Ее планируют построить для обеспечения электроэнергией высокоскоростной железной дороги между Неаполем и городом Бари на Адриатическом побережье Италии.

Кроме ямных захоронений, в пределах некрополя расположены два больших кургана – около 15 м в диаметре. Скорее всего, они покрывают могилы элитных членов древнего общества.

Курганы – это единственные видимые признаки некрополя. О них было известно на протяжении тысячелетий, но последние раскопки только сейчас обнаружили многие гробницы вокруг курганов.

Могилы, артефакты и человеческие останки будут теперь изучаться в лаборатории, которую создали на месте находки.

В Италии нашли древний некрополь/Фото: Министерство культуры Италии

В Италии нашли древний некрополь/Фото: Министерство культуры Италии

В Италии нашли древний некрополь/Фото: Министерство культуры Италии

К слову, на горнолыжном леднике в Швейцарии турист нашел остатки зажиточного путешественника. Им оказалось 400 лет.

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