Удивительное сияние: феномен "молочного моря" более 400 лет сбивает с толку ученых (фото)

Удивительное сияние океана / © pixabay.com

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Ученые приблизились к разгадке феноменального сияния в океане.

Об этом говорится в earth.

Явление сияния в океане получило название «молочное море».

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Свет настолько яркий, что моряки рассказывали, будто могли читать газету в полной темноте. Однако, несмотря на многочисленные свидетельства, из-за редкости события и его удаленности исследователям долгое время не удавалось собрать достаточное количество данных.

Феномен молочного моря Фото: earth

Ученый из Университета штата Колорадо Джастин Хадсон проанализировал более 400 случаев зафиксированного сияния «молочных морей», в том числе как исторические отчеты, так и современные спутниковые данные. Исследователь надеется, что эти данные помогут не только понять природу этого явления, но и научиться предсказывать его появление, чтобы организовать специальные научные экспедиции, отмечает издание.

Одна из вероятных причин свечения связана с микроскопическими биолюминесцентными бактериями Vibrio harveyi.

Именно они, вероятно, ответственны за столь интенсивное свечение. По крайней мере, один случай, когда исследовательское судно собрало пробы воды во время события «молочного моря» в 1985 году, подтвердил наличие этих бактерий. Однако, по словам ученых, окончательного ответа на вопрос, почему и при каких условиях возникает свечение, до сих пор нет.

Напомним, ранее речь шла о том, что на дне Антарктического океана обнаружили странные существа, неизвестные науке.

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