Удивительный Марс: NASA показало новые фото Красной планеты

Вертолет кружил над дюнным полем под названием "Séítah". Снимки были сделаны с высоты 10 метров.

Американский космический вертолет Ingenuity "Изобретательность" передал на Землю снимки, которые он сделал во время девятого полета на Марсе.

Как сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), благодаря новым фото ученые смогут составить дальнейшую программу исследований для марсохода Perseverance.

Ученые акцентируют, что новые снимки позволяют им взглянуть на то, как слои марсианских пород сменяют друг друга. При этом, каждый слой является своеобразной "капсулой времени" и показывает, как менялся климат Марса.

Специалисты миссии также увидели препятствия, которые придется преодолеть марсоходу во время изучения кратера Джазеро.

NASA

NASA

NASA

Напомним, yа Международной космической станции начали выращивать перец. Не уточняют сорт перца, который планируется выращивать на орбитальной станции в условиях невесомости.

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