Угроза астрономии: ученые призывают остановить запуск Starlink и их конкурентов

В настоящее время на околоземной орбите работает более 9 тысяч спутников.

Астрономы считают, что запуски должны быть остановлены до тех пор, пока не будут полностью оценены экологические риски развертывания тысяч спутников.

Об этом пишет Space.com.

Воздействие на астрономические исследования

В настоящее время на околоземной орбите функционирует более 9 тысяч спутников, из которых более половины принадлежит Starlink компании SpaceX — их около 6500. Для сравнения, за всю историю космических полетов на орбиту было выведено около 19 500 спутников. Это значительно усложняет работу наземных телескопов, пытающихся изучать далекие объекты во Вселенной. Световые следы от спутников могут перекрывать изображения далеких галактик, звезд и других космических объектов, что делает их исследование почти невозможным.

Экологические последствия

Кроме того, ученые указывают на экологические последствия запусков спутников. Они утверждают, что большое количество спутников на орбите может привести к увеличению космического мусора, что представляет угрозу другим космическим аппаратам и даже Международной космической станции. Также есть опасения по поводу влияния на атмосферу Земли, поскольку запуски ракет выбрасывают большое количество парниковых газов.

Несмотря на очевидную выгоду от глобального быстрого спутникового Интернета, астрономы обеспокоены его влиянием на наблюдение за ночным небом. Кроме того, излучение от электроники спутников нарушает работу радиотелескопов, затрудняя исследования самых отдаленных уголков космоса.

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