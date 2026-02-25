ТСН в социальных сетях

Угроза для 1,8 млрд пользователей iPhone: киберэксперты предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники используют календарь iPhone для рассылки опасных сообщений. Достаточно одного щелчка, чтобы потерять личные данные. Инструкция по удалению подписки.

Угроза для 1,8 млрд пользователей iPhone: киберэксперты предупредили о новой мошеннической схеме

Киберэксперты предупредили о новой афере из-за календаря iPhone / © Associated Press

Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой масштабной мошеннической кампании, нацеленной на примерно 1,8 млрд пользователей iPhone во всем мире. Злоумышленники используют функцию календаря для доступа к персональным данным жертв.

Об этом говорится в dailymail.

Схема предполагает массовую отправку фейковых уведомлений через календарные подписки. Пользователи получают тревожные сообщения, имитирующие срочные предупреждения безопасности, выигрыши призов или системные оповещения с целью испугать или заставить человека перейти по ссылке и передать конфиденциальную информацию, в частности пароли, банковские реквизиты или другие личные данные.

В отличие от классических вирусов, эта атака не требует установки приложений или загрузки файлов. Достаточно случайно нажать на вредоносную ссылку в Интернете и после этого пользователь может автоматически подписаться на скрытый календарь.

Поскольку календарные подписки работают вне App Store, такие уведомления могут выглядеть официальными и их сложно сразу остановить. После подписки мошенники получают возможность передавать неограниченное количество сообщений непосредственно на устройство.

Исследователи отмечают, что атака быстро распространяется и затрагивает как пользователей iPhone, так и iPad. При этом сообщается, что менее 20% владельцев iPhone используют iOS 26 — версию системы, которая имеет усиленную защиту от новейших киберугроз.

Специалисты отмечают, что Apple никогда не посылает предупреждения о вирусах или фишинговых сообщениях через приложение «Календарь».

Как проверить и удалить вредоносную подписку

В большинстве случаев проблема связана с нежелательной подпиской. Чтобы проверить это, нужно:

  • Настройки — приложения — календарь — учетные записи календаря — подписанные календари;

  • если среди подписок неизвестны, то их необходимо удалить.

Также можно открыть приложение «Календарь», нажать значок календаря внизу экрана, найти подозрительную подписку, выбрать иконку информации («i») и пометить ее как нежелательную.

Некоторые пользователи советуют дополнительно открыть подозрительное событие, скопировать адрес отправителя, вставить его в приложение «Почта», заблокировать контакт и удалить сообщение.

Эксперты прогнозируют, что количество подобных схем будет расти, ведь киберпреступники ищут новые способы обхода защиты приложений.

Пользователей призывают не нажимать на подозрительные приглашения, не переходить по неизвестным ссылкам и немедленно проверить настройки своих устройств.

Напомним, ранее речь шла о том, что рынок гаджетов скоро кардинально изменится.

В частности, во второй половине 2026 года продажи и спрос на гаджеты могут столкнуться с серьезным кризисом, из-за которого ведущие компании будут вынуждены значительно сократить ассортимент своих товаров, а некоторые бренды вообще рискуют исчезнуть.

Главной причиной эксперты называют тотальный дефицит микросхем, которые сейчас массово скупают для разработки искусственного интеллекта.

