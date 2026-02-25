- Дата публикации
Угроза для 1,8 млрд пользователей iPhone: киберэксперты предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники используют календарь iPhone для рассылки опасных сообщений. Достаточно одного щелчка, чтобы потерять личные данные. Инструкция по удалению подписки.
Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой масштабной мошеннической кампании, нацеленной на примерно 1,8 млрд пользователей iPhone во всем мире. Злоумышленники используют функцию календаря для доступа к персональным данным жертв.
Об этом говорится в dailymail.
Схема предполагает массовую отправку фейковых уведомлений через календарные подписки. Пользователи получают тревожные сообщения, имитирующие срочные предупреждения безопасности, выигрыши призов или системные оповещения с целью испугать или заставить человека перейти по ссылке и передать конфиденциальную информацию, в частности пароли, банковские реквизиты или другие личные данные.
В отличие от классических вирусов, эта атака не требует установки приложений или загрузки файлов. Достаточно случайно нажать на вредоносную ссылку в Интернете и после этого пользователь может автоматически подписаться на скрытый календарь.
Поскольку календарные подписки работают вне App Store, такие уведомления могут выглядеть официальными и их сложно сразу остановить. После подписки мошенники получают возможность передавать неограниченное количество сообщений непосредственно на устройство.
Исследователи отмечают, что атака быстро распространяется и затрагивает как пользователей iPhone, так и iPad. При этом сообщается, что менее 20% владельцев iPhone используют iOS 26 — версию системы, которая имеет усиленную защиту от новейших киберугроз.
Специалисты отмечают, что Apple никогда не посылает предупреждения о вирусах или фишинговых сообщениях через приложение «Календарь».
Как проверить и удалить вредоносную подписку
В большинстве случаев проблема связана с нежелательной подпиской. Чтобы проверить это, нужно:
Настройки — приложения — календарь — учетные записи календаря — подписанные календари;
если среди подписок неизвестны, то их необходимо удалить.
Также можно открыть приложение «Календарь», нажать значок календаря внизу экрана, найти подозрительную подписку, выбрать иконку информации («i») и пометить ее как нежелательную.
Некоторые пользователи советуют дополнительно открыть подозрительное событие, скопировать адрес отправителя, вставить его в приложение «Почта», заблокировать контакт и удалить сообщение.
Эксперты прогнозируют, что количество подобных схем будет расти, ведь киберпреступники ищут новые способы обхода защиты приложений.
Пользователей призывают не нажимать на подозрительные приглашения, не переходить по неизвестным ссылкам и немедленно проверить настройки своих устройств.
