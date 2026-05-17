Угроза для миллионов людей: почему прибрежные города могут уйти под воду

прибрежные города могут уйти под воду / © Associated Press

Реклама

Прибрежные среды обитания сталкиваются с угрозой уровня моря. Эту угрозу климатологи игнорировали годами. Даже в течение одного календарного года уровень моря никогда не остается постоянным.

Вдоль большинства береговых линий уровень воды увеличивается в определенные месяцы. Стабильный сезонный ритм обусловлен изменениями температуры, характером ветра и океаническими течениями. Но сейчас ритм поднятия воды меняется. Об этом пишет Earth.com.

Прибрежные города и страны рискуют стать затопленными

Из последних исследований стало известно, что разрыв между сезонными максимумами и минимумами уровня воды увеличивается во многих частях света. Почти ни одна планировка прибрежных зон в мире этого не учитывает.

Реклама

Климатолог Тим Германс из Утрехтского университета сообщил о росте такой тенденции. Вместе с коллегами из Университета Антверпена и двух голландских морских институтов Германс проанализировал увеличение уровня воды.

Он сумел узнать, что сезонные колебания океана увеличиваются во многих местах. Ареал растет слишком быстро. Большинство прогнозов повышения уровня моря сосредоточено на среднегодовом значении. Команда климатологов решила узнать, что будет, когда сезонные колебания увеличатся.

«Эти сезонные колебания происходят в гораздо более короткие временные рамки, чем среднее повышение уровня моря, а это значит, что они могут оказать огромное влияние на прибрежные экосистемы», — объясняет климатолог.

Исследователи создали математическую модель прибрежных затоплений, чтобы проверить настоящий эффект. Они узнали, что даже незначительное увеличение сезонного диапазона может изменить частоту и продолжительность затопления приливно-отливных зон.

Реклама

Участок илистой мели, которая сегодня находится под водой несколько часов, при более значительном сезонном колебании может провести под водой несколько дней. Дни могут превратиться в недели.

Это означает, что города и села, где есть относительно недолгие приливы сейчас, совсем скоро могут начать тонуть. На каждые 3,6 °F потепление верхних слоев океана сезонных колебаний уровня моря увеличивается на 4–10% во всем мире.

Ущерб не будет равномерным. Больше всего пострадают те регионы, где есть побережья.

Для существ, живущих на грани влажного и сухого циклов, время водополья имеет такое же значение, как и его глубина. Мидии, ракообразные, морские травы и солончаки настроены на определенный ритм влажного и сухого циклов. Животные сталкиваются с новыми стрессовыми факторами.

Реклама

Растения и моллюски могут просто пересохнуть.

Сейчас города планируют бюджеты и защиту прибрежных зон на основе старых прогнозов, которые не учитывают реальных рисков. В прогнозах пишут, что повышение уровня воды — это медленное усреднение. Но на самом деле это не так.

Последнее исследование поднятия уровня воды дает специалистам по прибрежной экологии и управлению прибрежными территориями уникальные знания о средах, которые необходимо защитить уже сейчас.

Глобальное потепление: последние новости

Напомним, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Климатологи связывают это с вероятным возвращением во второй половине года супер-Эль-Ниньо — чрезвычайно интенсивной фазы циклического потепления поверхностных вод Тихого океана.

Реклама

Пока глобальные температуры сдерживаются охлаждающим эффектом явления Ла-Нинья, но уже в мае или июне ситуация может измениться, и планета рискует столкнуться с сильнейшим океаническим потеплением за последние 140 лет.

По прогнозам исследователей, температура в 2026 году может быть на 0,06 °C выше, чем в 2024-м. При этом 2027 год обещает быть еще более жарким. Ведущий климатолог Джеймс Янсен отмечает, что современные климатические отчеты недооценивают темпы нагрева Земли из-за концентрации парниковых газов.

Если его прогнозы оправдаются, Европу и другие регионы мира ожидают рекордная жара, а также триллионные убытки для мировой экономики из-за стихийных бед и неурожаев.

Новости партнеров