Угроза из космоса: авиакомпаниям придется отменять рейсы из-за экстремальных солнечных бурь

Солнечные бури увеличивают радиацию в 10 раз, что бьет по здоровью пассажиров самолетов / © Pixabay

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Мощные вспышки на Солнце способны не только лишь вызвать магнитные бури на Земле, да и создавать реальную угрозу для коммерческой авиации. Экстремальные явления космической погоды значительно повышают уровень радиации на больших высотах и могут выводить из строя критически важные системы управления самолетами.

Об этом рассказали исследователи из Космического центра Университета Суррея в статье Journal of Space Weather and Space Climate.

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Рост уровня радиации на высоте

Хотя земная атмосфера обеспечивает определенную защиту, уровень радиационного облучения на высотах 8–14 км во время коммерческих рейсов остается значительно выше, чем на уровне моря. Во время сильных солнечных штормов этот показатель может стремительно расти, превращая обычный перелет в опасное для здоровья путешествие.

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Как показали недавние измерения, во время мощной солнечной бури в ноябре 2025 года уровень радиации на крейсерских высотах кратковременно подскочил почти в десять раз по сравнению с обычными условиями. Исторические данные свидетельствуют о еще худших сценариях: во время сильнейшего зафиксированного шторма 1956 пассажиры могли бы получить дозу космической радиации, эквивалентную годовой норме облучения от полетов.

Уязвимость бортовой электроники

Помимо прямого воздействия на людей, космическая погода представляет серьезную угрозу для навигационных и компьютерных систем самолета. Высокоэнергетические частицы из космоса способны вмешиваться в работу бортовой электроники, вызывая так называемые «единичные сбои» — мелкие ошибки, которые накапливаются и могут дестабилизировать критические системы управления.

Такие сбои представляют собой вполне реальную угрозу, а не только теоретическое предположение. В прошлом году компания Airbus была вынуждена временно приостановить полеты шести тысяч самолетов A320 после того, как обнаружила уязвимость компьютера управления полетом к интенсивному солнечному излучению. Эта проблема возникла после инцидента в октябре 2025 года, когда рейс авиакомпании JetBlue из Канкуна в Ньюарк должен был совершить экстренную посадку во Флориде.

"Недавняя приостановка полетов Airbus A320, связанная с космической радиацией, показывает, что космическая погода не является теоретическим риском - она уже влияет на авиацию", - объяснил старший научный сотрудник Космического центра Суррея доктор Фан Лей.

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Зона наибольшего риска и новые правила

Наибольшие риски возникают на полярных маршрутах, например между лондонским Гитроу и международным аэропортом Ванкувера в Канаде, где магнитный щит Земли является самым слабым. Однако во время чрезвычайно сильных геомагнитных бурь опасные эффекты могут распространяться гораздо южнее.

Во многих случаях сбои в электронике являются большей эксплуатационной проблемой, чем сама радиация, поскольку они резко увеличивают нагрузку на пилотов. В экстремальных сценариях количество мелких ошибок в системах может возрасти с нескольких часов до тысяч, что делает полет непредсказуемым.

Чтобы помочь авиационному сектору эффективно реагировать на эти вызовы, команда исследователей предложила ввести новую шкалу атмосферной радиации, специально разработанную для авиации. Она базируется на измерениях высокоэнергетических протонов в космосе и наземных нейтронных мониторах, что позволит операторам получать точные данные и принимать решение об изменении маршрута или отмене рейса.

«В настоящее время в авиационном секторе нет единого способа оценки и реагирования на экстремальные риски космической погоды. Мы ввели более четкую шкалу радиации, которая поможет операторам быстро действовать для защиты пассажиров, экипажа и критически важных бортовых систем», — подытожил руководитель исследовательской группы профессор Кит Райден.

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Напомним, мир готовится к пятой волне жары этим летом с температурами до 37°C, однако новое исследование показывает, что самые плохие климатические испытания еще впереди. Ученые предупреждают о резком увеличении часов экстремальной жары до 2100 года.

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