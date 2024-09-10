Угрожает кризис, о котором не говорили: ученые указали на места, где уже ощутимо влияние изменения климата на Земле

В результате изменения климата на Земле наибольшую угрозу для пустынь несут катастрофические наводнения. А портовым городам Ближнего Востока и Северной Африки следует ожидать разрушительных последствий от наводнений из-за усиления эрозии почвы в прибрежных районах.

Об этом пишет Science Daily.

Ученые провели исследование, где проанализировали последствия разрушительных наводнений, которые произошли в прошлом году в городе Дерна, Ливия. Стихия унесла жизни более 11,3 тысячи человек. Ученые считают, что усиление эрозии почвы способствовало таким ужасающим последствиям.

Согласно информации специалистов, засушливые регионы Земли невероятно уязвимы сейчас. В то же время, частота экстремальных погодных условий продолжает расти с изменениями климата.

В последнее десятилетие североафриканская Сахара столкнулась с опасным сочетанием погодных условий. Речь идет о периодах сильной засухи, сменяющихся интенсивными прибрежными ливнями.

"Все большее опустынивание местности приводит к еще большим засухам, а ливни в регионе участились из-за прогрева морской воды в Восточном Средиземноморье вследствие глобального потепления. Два фактора усиливают эрозию почвы, создавая смертоносные грязевые потоки. В некоторых случаях такие потоки не могут выдержать даже плотины". ", — пишет соавтор статьи Эссам Хегги из Лаборатории микроволновых систем, датчиков и визуализации (MiXIL).

Несмотря на распространенное мнение о том, что засухи является самой большой угрозой для Сахары, Хегги считает, что это не так.

Результаты исследования показывают, что самое смертоносное наводнение в Африке сочетало в себе два фактора: большое количество осадков и обрушение двух противопаводковых плотин. Более того, пересушенная почва превратилась в грязевой поток, который увеличил плотность текущей воды.

Исследователи говорят, что потоки воды были слишком загрязнены, что со своей стороны увеличило разрушение. Таким образом были разрушены две плотины, призванные защищать местное население от паводка.

"Произошедшее в Ливии может случиться во многих густонаселенных районах Северной Африки и Аравийского полуострова", — предупреждают ученые.

Таковы такие факторы риска, как усиливающиеся штормы с изменением климата и рост населения городов.

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